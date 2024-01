Radio mercato batte un nome per il quale la società di Monteboro potrebbe nutrire interesse. Siamo in attacco e nello specifico il nome è quello del classe 1996, Alberto Cerri. Il giocatore è attualmente nella rosa del Como, ma tra le file lariane sta trovando pochissimo spazio. Nonostante un buon inizio di stagione, con gol alla seconda giornata, Cerri è stato fermo per oltre un mese a causa di un infortunio alla testa, dal suo rientro si contano circa venti minuti in campo spalmati su tre gare. Il giocatore, come confermatoci dalla città del celebre lago, avrebbe chiesto alla società di poter essere ceduto nel corso del mercato invernale.

Al momento non arrivano particolari conferme sull’interesse del giocatore anche se, essendo uscita la notizia tramite i colleghi di Sky, un fondo di veridicità potrebbe esserci. Ovviamente, anche se quella della mezzala destra resta la priorità del mercato, si guarda ovviamente anche davanti con Okereke che resta l’obiettivo principe. Cerri, nonostante una stagione ad oggi non certo da incorniciare, è giocatore di esperienza ma, soprattutto, uno che ha senso del gol. Buoni ricordi sono stati sicuramente lasciati a Perugia ed a Cagliari, ma anche con la maglia del Como parliamo di venti gol in 68 presenze. Vedremo se la pista sarà destinata a decollare.

Da evidenziare che il Como è una delle società che maggiormente bramerebbe la possibilità di avere Stiven Shpendi in prestito…