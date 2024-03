La mission è quella di tentare l’impresa di far punti a Milano, contro il Milan. Dopo lo stop interno con il Cagliari, per gli azzurri la prima di almeno tre partite molto difficili, partite nelle quali (oggettivamente) l’Empoli ha soltanto da provare a guadagnare qualcosa senza aver nessuna pressione da risultato. Vediamo le ultime:

Per la squadra di Nicola ci dovrebbe essere il ritorno al 3-4-2-1 come modulo. In questo si rivedrà dall’inizio Zurkowski, che adesso sta bene ed andrà al fianco di Cambiaghi. Ballottaggio tra Niang e Cerri per andare davanti con, adesso, anche Caputo a disposizione. In mezzo ci dovrebbe essere il ritorno di Gyasi come mezzala destra, con la conferma di Marin e Maleh al centro. Ballottaggio a sinistra tra Pezzella e Cacace. Dietro Bereszynski insidia Ismajli (attenzione anche ad Ebuehi che potrebbe essere in ballottaggio anche con Gyasi) ma alla fine dovrebbe andare dentro l’albanese.

Gli indisponibili sono: Grassi, Belardinelli.

Mister Nicola afferma che ci vorrà un Empoli vulcanico per fermare il Milan.

Il Milan di Pioli (il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1) dovrà fare a meno degli squalificati Leao e di Florenzi, oltre che dell’infortunato Pobega. Potrebbe tornare dal primo minuto Tomori dopo il lungo infortunato, tra l’altro in coppia con l’altro titolare di inizio stagione Thiaw. Previsto anche il rientro di Bennacer in mediana e un po’ di riposo per Giroud davanti. Questo, dunque, il probabile 11 dei rossoneri: Maignan in porta, Calabria, Thiaw (in ballottaggio con Gabbia), Tomori e Theo Hernandez in difesa, Bennacer-Reijnders in mediana con Okafor, Loftus-Cheek e Pulisic dietro Jovic.

Il tecnico rossonero non parlerà alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Rijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.