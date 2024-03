EMPOLI 1 LECCE 0

MARCATORI: Autogoal Arsena (L)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini, 3 Lauricella, 4 Huqi(38st Fanucchi), 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Olivieri(38st Busiello), 8 Mazzi, 9 Rossetti(15st Popov), 10 Orlandi, 11 Monaco(30st Menconi)

A disposizione: 12 Fioravanti, 13 Berizzi, 14 Tsoulkanis, 15 Fanucchi, 16 Menconi, 17 Bertellotti, 18 Chiaverini, 19 Busiello, 20 Popov

ALL. Andrea Filippeschi

LECCE: 1 Cadar, 2 Zanotel, 3 Licciardi(43st Sasso), 4 Paglialunga(28st Del”Anna), 5 Arsena, 6 Vitale, 7 Martano, 8 Di Pasquale(43st Portaccio), 9 Milanese(20st Lattante), 10 Leo, 11 Spinelli

A disposizione: 12 Bleve, 13 Lattante, 14 Sasso, 15 Dell’Anna, 16 Portaccio

ALL. Vincenzo Mazzeo

Arbitro: Giovanni Curcio

Assistenti: Cucciniello, Nesi

Ammoniti: 35′ Tavernini, 22st Monaco, 28st Cadar, 35st Dell’Anna,

Espulsi:

L’Empoli porta a casa i 3 punti al termine di una partita ampiamente dominata sia dal punto di vista del gioco che delle occasioni. A mancare è stata la lucidità sotto porta e la rapidità di esecuzione e di pensiero in alcune situazioni. Ottima prova in generale della difesa che ha concesso veramente poco agli avversari, con Versari impegnato solamente su un colpo di testa da palla inattiva. Il primo tempo del match ha visto protagonisti sicuramente Olivieri, Huqi e Orlandi con anche una buona prestazione di Rossetti. Proprio su quest’ultimo si è basato il gioco degli azzurri, che grazie alle sue sponde ha fatto salire la squadra o innescato la corsa degli esterni. Nel secondo tempo, ancora più che nel primo, è stato un assedio da parte dei ragazzi di Filippeschi alla ricerca del gol vittoria. Vantaggio che arriva solamente al 40′ su autogol di Arsena a seguito di una bella azione sulla sinistra di Busiello, che insieme a Popov ha avuto un ottimo impatto sul match in uscita dalla panchina. Vittoria quindi conquistata nei minuti finali ma che fa sorridere a metà ripensando alla mole di occasioni sprecate e alla superiorità dimostrata in campo. Empoli che in classifica sale a quota 46 punti e mantiene il secondo posto a +4 sulla Roma, impegnata domani sul campo del Palermo.