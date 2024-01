Queste le parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, nella conferenza stampa post partita con il Milan. Per noi in sala stampa, Alessio Cocchi. Vi anticipiamo il tutto in formato testuale, quando verrà rilasciato il video (da vedere con un Andreazzoli oggi molto arrabbiato con il VAR) andremo a sostituire:

Quali sono le sensazioni di questa gara e cosa è cambiato nel secondo tempo visto che, nonostante lo stesso avversario, la squadra ha fatto decisamente meglio…

” Io non ho visto una grande differenza tra il primo ed il secondo tempo. Anche nella prima metà di gara ho visto la squadra giocare con la stessa applicazione, contro una squadra che ha una qualità molto alta. Il Milan ti mette nella difficoltà di poter essere quelli che siamo, poi è chiaro che c’è la capacità di essere realizzativi che va a far pendere decisamente la bilancia. Nel secondo abbiamo chiesto di dimenticare di essere sotto di due gol, di giocare questa frazione cercandolo di vincerla. Dispiace che in quel secondo tempo avremmo meritato di vincere, parlo di singola frazione, ed invece lo abbiamo perso nell’unica occasione che abbiamo concesso. A noi non riesce di essere cosi cinici e quindi mi accontento della grande partecipazione, rispetto ad una gara difficile come quella di oggi, che tutta la squadra ha saputo mettere. Dobbiamo lavorare per il futuro, sappiamo che è lungo e la mia esperienza mi porta a dire che in un girone si possono fare tante cose. Abbiamo la necessità di essere quelli che siamo, migliorando un po’ la qualità e magari avendo anche un po’ di culo. I ragazzi sono stati bravi, ci siamo presentati con un Luperto che ha fatto un lavoro molto particolare, e lo ha fatto bene. Poi è successo di Ebuehi ed anche Gyasi ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico che si sa mettere a disposizione con armi che ci fanno comodo.“

Anche oggi, nonostante la mole di gioco nel secondo tempo, non è arrivato il gol. Parlerete con la dirigenza di mercato e della necessità di una punta?

” Certo che ne parliamo. Il periodo poi è questo, anche se personalmente io cancellerei questo momento della stagione. Se abbiamo fatto dieci gol in tutte queste partite, nonostante la nostra produttività, qualcosa vuol dire. Poi vi dico che a me interessa che ci sia questa produttività, che la squadra non stia troppo a guardarsi alle spalle ma guardare avanti. E’ solo questo ciò che può darci quel che noi vogliamo per arrivare in fondo con quello che vogliamo. Poi ben venga che possa venire qualcuno ad aiutarci ma questo è argomento della società e non nelle mie possibilità“

La sensazione è cha la gara di fatto sia terminata con quel rigore fischiato al Milan…

” Mi chiamate a parlare di una cosa di cui non vorrei parlare. Io non dico dell’arbitro, dico del regolamento, è una schifezza. Che un polpastrello condizioni una gara ed anche il futuro di una squadra, ma su, c’è il regolamento che deve dirci se è volontario o meno. Ma un polpastrello, su via, io non l’ho nemmeno voluto rivedere. Tutte le sere si parla soltanto del VAR, invece di parlare del gioco, lo ripeto è una schifezza. Io non ce l’ho con gli arbitri che sono dentro a questo meccanismo ed anche loro ci stanno capendo poco, anzi devono sopportarlo. Ci sono mille interpretazioni non si capisce più niente (il tono era più acceso, ndr) con la stessa situazione che viene gestita in modo diverso. Vedi quello che è successo qui con la Lazio e la stessa cosa a parti inverse non è stata fatta a Cagliari. Non va bene perchè si va a perdere di credibilità, e ne va del futuro di questo sport, la gente cosi non ci capisce più niente ed invece di agevolare si va ad incasinare il tutto. Poi ripeto, un polpastrello, un polpastrello.“