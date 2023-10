Queste le parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, nella conferenza stampa post gara a Firenze. Per noi, in sala stampa, Alessio Cocchi e Simone Galli. In coda alla parte testuale potete vedere il video della conferenza

Che emozioni hai vissuto nel vincere questa specifica partita?

“La mia emozione è nei confronti dei ragazzi, li ho visti felici e mi fa piacere. Io non ne ho di particolari, faccio un lavoro difficile e impegnativo e di grande responsabilità, non solo per me, ma per tutto l’Empoli, la città e la sua gente. Non provo grandi emozioni, non me lo posso permettere, non esulto neanche dopo i gol ed onestamente è cosi. Sento forte la responsabilità verso tutti e questo mi porta a grande concentrazione“.

Cosa è quel qualcosa in più che ha fatto la differenza?

“La disponibilità dei ragazzi. Quello ha fatto la differenza. Parlare di scemenze tattiche o video, non conta niente se non ci metti la testa. Ci vuole l’ansia di fare una prestazione sopra il nostro livello. Ci vuole il modo di abbassare quello degli altri, alzare il tuo e trovare un equilibrio. Conta la testa e quella dei ragazzi è recettiva al 100%. Bravi, mi hanno dato soddisfazione. Siamo a Firenze, non a Empoli, aver fatto il passo avanti è molto soddisfacente“.

Avete trovato l’assetto offensivo ideale con Cambiaghi-Caputo-Cancellieri?

“No, lo schema ideale è l’atteggiamento dei ragazzi. Quella di stasera è una formazione, potevo farla diversa ma il filo logico sarebbe rimasto. Noi dobbiamo creare una squadra, non abbiamo stelle che brillano e ci fanno vincere partite. Sono orgogliosissimo e contentissimo che Gyasi abbia messo lo zampino stasera. Me ne è rimasto solo uno da far giocare… La squadra ci dà possibilità di imporci ed essere importanti, ma oggi potevano esserci anche Baldanzi o Fazzini… Quando faccio la formazione c’è solo il dispiacere di lasciare qualcuno in panchina, non la gioia di scegliere titolari. Il risultato sarebbe stato lo stesso, credo“.

Una vittoria che vale tre punti in classifica ma che per Empoli vale molto di piu…

“E’ evidente che sia felicissimo per il nostro popolo che ci ha seguito e ci tiene. Parlavo delle mie sensazioni… Non le ho, non mi viene. La mia gioia è a fine partita quando l’arbitro fischia. L’emozione è nel tentare di salvaguardare dei posti di lavoro che sono importantissimi per chi li ha. Penso ai magazzinieri, ai cuochi, tutti quelli che girano intorno a noi. Sento la responsabilità e mi pesa. Al massimo la mia emozione esploderà a maggio“.

Cambiaghi si sacrifica molto: può essere determinante anche in area?

“Penso di sì. L’importante è che proceda nella direzione che sta prendendo ora. La condizione fisica gli è cambiata notevolmente negli ultimi dieci giorni… Anche in allenamento fa un lavoro eccellente, si vede che è cambiato. Nel primo tempo ha cambiato passo un paio di volte contro un avversario di gamba e andava, cosa che gli mancava fino a poco tempo fa. Per me lui ha anche il gol, gradisco stia più vicino all’area che alla riga laterale, ma stasera c’era un lavoro sporco da fare. E questo va a onor suo“.

Partita preparata molto bene, la squadra ha fatto vedere esattamente quanto provato in allenamento…

“Sì. Fa piacere che lo notiate, abbiamo lavorato molto su ciò che volevamo fare stasera. Un conto però è proporre, un altro trasformare. La bravura dei ragazzi è stata nel trasformare… Qualcuno dirà della Fiorentina, ma lì dipende da cosa gli fai fare: non li ho visti diversi da Napoli, erano in palla per corsa e voglia di fare. Poi però trovi duro e tutto funziona“.