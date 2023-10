Gli azzurri riescono nell’impresa di vincere il derby di Firenze (terza volta storica) e lo fanno con un rotondo 2-0. Le reti sono di Caputo al 20′ e di Gyasi all’ 81′. Una partita giocata in modo davvero esemplare in tutte e due le fasi ed un successo che vale moltissimo in termini e di classifica e di morale. Vediamo le immagini salienti del match: