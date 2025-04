Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara persa a Bologna:

” Usciamo da questa semifinale, un traguardo storico per il club, con onore. Era importante uscire con un pareggio questa sera, non concedere il gol del 2-1 per loro perchè avevo chiesto di ragionare sulla partita secca. Il rammarico è ovviamente sulla partita di andata dove abbiamo commesso degli errori contro una squadra che in questo momento è una della migliori del campionato. Poi certo, dispiace anche per la sconfitta di stasera perchè bisogna sempre andare in campo per cercare il risultato. I ragazzi hanno dimostrato di aver fatto una partita seria contro una grande squadra, poi nelle prossime partite andremo sicuramente in campo con l’obiettivo di vincere, come stasera. Vogliamo dimostrare che meritiamo la permanenza in serie A, credo che con questo spirito l’obiettivo si possa raggiungere. Colombo è un giocatore importante, sulla scelta con Solbakken era una scelta già programmata per via degli impegni e poi volevo vedere la condizione di Solbakken. Abbiamo bisogno di tutto i giocatori, Konate ha fatto una buona gara cosi come Kovalenko, ci sono diversi segnali positivi. Stiamo recuperando alcuni giocatori dagli infortuni, che poi sono quelli che hanno inciso molto sul nostro percorso. Quando si perde una partita non si puà mai essere contenti ma siamo ottimisti sul futuro. Vorrei esprimere ancora il dolore per la perdita di Graziano, il fisioterapista del Lecce, una persona a cui ero molto legato“