Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nel dopo partita con il Napoli:

Ci aspettavamo un Empoli più chiuso, invece siete andati alti, avete pressato, avete creato ed anche sotto di tre gol non avete mai dato l’impressione di volervi arrendere…Prestazione che può dare speranza per il futuro?

” Siamo venuti qui incerottati ma volevamo giocare con coraggio. Il rammarico è che abbiamo creato tante situazioni ma il gol non è arrivato, non siamo stati bravi a sfruttare quello creato. Chiaro che alla lunga la differenza di qualità si è vista e poi quando prendi quei due gol in cinque minuti la partita si indirizza. Abbiamo commesso degli errori ma dal punto di vista dell’impegno e nel mettere in difficoltà il Napoli i ragazzi hanno fatto quello che mi aspettavo. E’ chiaro che questa partita ci serve anche per domenica, una partita che non determina il campionato ma è una scontro diretto in cui dobbiamo far bene, non dobbiamo commettere certi errori e dobbiamo essere più determinati.“

Siete venuti a giocarvi la partita, lo avevi detto in presentazione e lo avete fatto…

” Il dispiacere è quello già detto, ovvero aver creato diverse occasioni da gol e non averle concretizzate. Sotto l’aspetto del morale sarebbe stato importante segnare anche un gol. Dispiace poi per quel bel tiro di Esposito, sarebbe stato un eurogol che invece Meret gli ha negato. Siamo venuto a giocare contro una squadra in lotta per lo scudetto, quindi noi dobbiamo ragionare su dove potevamo far meglio e mi riferisco anche al gol preso, dove si doveva accorciare prima su McTominay perchè sapevamo che giocatore fosse. Noi non potevamo giocare soltanto aspettando il Napoli, contro una squadra cosi non te lo puoi permettere. Noi cerchiamo sempre di andare a prendere l’avversario nella propria metà campo, cercando di tenerlo a distanza. La prestazione di questa sera ci deve far ben sperare per domenica prossima, non commettendo però l’errore di pensare che sarà molto più facile di questa sera.“

Guardando al futuro avete su sei gare quattro scontri diretti. Come vivete il calendario?

” Nonostante il lungo periodo di non vittoria e nonostante tutto quello che ci è successo per gli infortuni, siamo ancora li con il destino nelle nostre mani. Dobbiamo ragionare partita per partita, cercando di fare bene in ogni singola partita. Chiaro che abbiamo questi quattro scontri diretti di cui tre in casa, ma noi non dobbiamo guardare all’obiettivo finale, alla cima della montagna, ma ragionare sentiero per sentiero. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo qualche ora in meno rispetto al prossimo avversario e poi preparare al meglio la gara con il Venezia per tornare a fare risultato pieno.“

Hai detto qualcosa a Marianucci, considerando che per lui poteva essere una partita particolare?

“No, indipendentemente dalle voci di mercato, è stato un professionista esemplare. Non ho sentito il bisogno di dirgli nulla di particolare oltre le indicazioni di partita. Mi sono concentrato maggiormente su Lukaku, che è molto bravo a proteggere palla e far partire l’azione.“

Sugli infortunati: qualcuno rientrerà?

“Di sicuro non chi è stato operato questa settimana. Per il resto, sarà il medico a darci indicazioni più precise.“