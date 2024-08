Queste le parole di mister D’Aversa nella conferenza stampa post gara con il Catanzaro. Per noi, in sala stampa, Alessio Cocchi. Vi riportiamo il tutto in forma testuale, da quest’anno per normativa della Lega, le immagini della conferenza potranno essere messe dalle 12:00 del giorno dopo il match:

Ciao Mister, complimenti per la vittoria. Quanto è importante partire bene, con un risultato vincente? Ma è giusto anche capire se c’è qualcosa che non ha funzionato al meglio visto che siamo ancora in fase di rodaggio…

” Per come abbiamo lavorato in questo periodo non era semplice fare una prestazione del genere e rimanere lucidi, nonostante il caldo e le condizioni del campo. Nel primo tempo le difficoltà ci sono state e c’è il rammarico di aver subito su una palla inattiva dove dobbiamo assolutamente fare meglio. Però la squadra non si è scoraggiata ed abbiamo avuto il predominio del possesso palla con diverse occasioni. Sicuramente dobbiamo sfruttare meglio tutte le occasioni, nel secondo tempo ne abbiamo avute tante e non sempre ci siamo riusciti, anche perché durante il campionato non capiterà sicuramente la mole di occasioni avute stasera“

Uno dei fattori importati di questa serata è stato quello della pazienza…

“I ragazzi sono stati bravi anche in occasione del goal subito nel non scoraggiarsi. Nella conferenza di ieri non ho parlato degli assenti perché non mi piace attaccarmi a questo, però va detto che oggi mancavano tre giocatori della linea difensiva. Quello che mi è piaciuto è che i ragazzi che hanno giocato si sono fatti trovare pronti e questo per un allenatore è molto gratificante. Bisogna sempre pazientare come è successo nel secondo tempo quando loro si chiudevano molto bene. Dispiace non aver concretizzato alcune situazioni perché poi si rischia, come nel primo tempo, di poter permettere all’avversario di aprire la partita.”

Come sta Ismajli ed una tua opinione su questa difesa a tre…

“Qualcuno doveva giocare per forza, anche Saba aveva qualche problema. Cacace è un giocatore che va sempre premiato per come si allena e mi sarebbe dispiaciuto non farlo giocare e quindi durante la settimana abbiamo lavorato su questa possibilità. Dobbiamo essere pronti a superare le difficoltà degli infortuni anche perché non mi piace creare alibi quando questi arrivano. Le assenze ci saranno sempre e noi dobbiamo farci trovare pronti“

E’ stata la serata dei millennials, da Fazzini a Colombo, da Esposito a Marianucci…

“Direi bene anche se non dobbiamo farci abbindolare dal calcio di agosto, e questo lo avrei detto in ogni caso. Questi ragazzi stasera sono stati bravi ed è giusto che si godano il passaggio del turno. Ci tenevamo anche perché qui ad Empoli mancava da due anni. La settimana prossima inizieremo a ragionare in ottica del campionato che sarà sicuramente un’altra storia, augurandoci che possa venir fuori la stessa prestazione e lo stesso risultato. Non dobbiamo farci ingannare dalla partita di stasera“

Nel secondo tempo c’è stato maggior ritmo e concretezza…

” In relazione al lavoro che stiamo facendo da un po’ di tempo devo dire che nella prima frazione ci siamo trovati un po’ appesantiti riuscendo a snellirci man mano che passavano i minuti. È chiaro che devo sempre ragionare su tutti gli aspetti; Alberto Grassi ha fatto novanta minuti ed è una cosa importante, Esposito sta ritrovando la sua condizione migliore, questo lo dico anche di Colombo nonostante gli manchi ancora qualcosina essendo arrivato più tardi. Nella programmazione, nel ragionare su tutte le situazioni devo dire che si è fatta un’ottima gara e si è portato a casa un risultato positivo che poi è la cosa più importante.”

Dove siamo all’interno del percorso che di deve portare al 100%, e come sta la squadra fisicamente?

” Non per presunzione, lo dice la statistica se analizzate i gironi d’andata, la squadra ha un buon momento. È chiaro che questa è la settimana dove si lavorerà in maniera diversa, questo non significa non lavorare o abbassare i carichi, si ragiona sempre su dei carichi di lavoro suddivisi durante la settimana. Man mano che ci avviciniamo al campionato bisogna dare un po’ più di brillantezza, quindi più che sotto l’aspetto del volume si lavora più sulla brillantezza. Detto questo ci sono dei giocatori che hanno ancora bisogno di mettere un po’ di volume.”