Queste le parole di mister D’aversa nella conferenza stampa post gara con la Juve. Per noi, in sala stampa, Alessio Cocchi & Simone Galli. Vi riportiamo il tutto in forma testuale, da quest’anno per normativa della Lega, le immagini della conferenza potranno essere messe dalle 12:00 del giorno dopo il match:

E’ arrivato un punto ma alla fine c’è il rammarico di non averla vinta…

” Bisogna sempre andare in campo con la convinzione di poter mettere in difficoltà anche le squadre più forti, al contrario saremo già battuti. I ragazzi sono scesi in campo con la mentalità giusta, ovviamente qualche difficoltà ce l’hanno creata perchè poi loro sono molto bravi nelle rotazioni. Il risultato credo sia quello giusto, meritato, la Juve ha fatto più possesso di noi ma le nostre occasioni sono state più clamorose“

Guardando al calendario ti aspettavi di avere sei punti e di essere imbattuto?

” Abbiamo ragionato non guardando il calendario, questo campionato è difficile a prescindere da chi si incontra. Ai ragazzi chiedo sempre di andare a ricercare la prestazione e questo lo stanno facendo bene. Adesso guai ad abbassare la guardia e non dobbiamo ragione su quello che abbiamo fatto ma dobbiamo ragionare al come lo abbiamo fatto ed al lavoro quotidiano che fin dal primo giorno di ritiro questi ragazzi stanno facendo egregiamente.”

Quanto ti è mancata la panchina e se hai sofferto di più…

” Si soffre di più in campo. In tribuna si sta bene, si vede meglio, il problema è comunicare ma devo dire che tutto lo staff è stato bravo e non hanno fatto sentire la mia assenza“

Solita solidità difensiva, potrebbe essere da migliore il peso offensivo?

“Stasera non mi sento di trovare nessun aspetto negativo, era impensabile essere perfetti contro la Juventus. Sono una squadra fortissima, ai miei non gli posso dire nulla, alcuni si sono allenati poco o sono tornati dalla Nazionale“

I subentranti sono entrati in campo molto bene

“Quelli non titolari, anche per me non ci sono riserve, sono importanti perché devono entrare bene. Oggi lo hanno fatto, ma lavorano bene anche durante la settimana. La differenza la fanno loro. Il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti, Goglichidze ne è la dimostrazione“

A inizio secondo tempo la Juventus ha alzato i ritmi, forse è lì che l’Empoli ha tirato fuori il suo carattere.

“Sì, in quel momento la squadra ha dimostrato di volere ottenere un risultato positivo. Quando giochi contro la Juventus viene tutto naturale perché ci si vuole confrontare coi migliori. Dobbiamo farlo in tutte le giornate“

Da migliorare l’intesa tra Esposito e Colombo?

“Ho visto un’altra partita, giocavamo con la Juventus che ha tutti nazionali in difesa, entrambi hanno giocato molto bene“.

Come valuta la partita difensiva e la prestazione di Goglichidze?

“Quando sono arrivato Saba era un giocatore che aveva difficoltà nel fare degli allenamenti e a capire l’italiano. Lui è molto migliorato, non nell’italiano. Dovrebbe farlo, perché lo aiuterebbe coi compagni. Sta crescendo molto, ma non voglio dargli troppe responsabilità. Tra Bologna e stasera ha giocato da veterano“