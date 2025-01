Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nel dopo gara con l’Inter:

Una buona ora di gioco per l’Empoli poi arriva il goal di Lautaro che cambia l’inerzia della partita…

Avevamo preparato la partita per essere un po’ più aggressivi, loro sono stati bravi nelle rotazioni nel toglierci qualche punto di riferimento. Devo dire che per 60 minuti la squadra ha fatto davvero una partita importante, soprattutto per atteggiamento, concedendo poco ad una squadra molto forte, come l’Inter. È vero che gli abbiamo concesso il pallino del predominio del gioco, potevamo fare qualcosa di meglio quando avevamo la palla noi, poi è chiaro che quando dal cilindro escono le giocate del campione, purtroppo dopo per forza di cose devi alzare il baricentro. Abbiamo avuto l’occasione di poter riaprire la partita, l’unico rammarico è proprio il goal del tre a uno che nasce da una punizione nostra. Per il resto a questi ragazzi, per impegno, non posso dire assolutamente niente.

La prestazione di questa sera può essere di buon auspicio per le prossime gare, visto il calendario non semplice…

Per atteggiamento, io posso rimproverare soltanto 20 minuti contro il Lecce. Non doveva capitare perché era uno scontro diretto. Non possiamo ragionare sul fatto di quello che abbiamo fatto all’inizio, perché questi ragazzi non hanno mai perso l’umiltà. Questi ragazzi in questo momento stanno pagando un gran numero di giocatori fuori per infortunio. Poi ci sono alcuni episodi nei quali potevamo riaprire le partite e così non è stato. Dobbiamo lavorare affinché questi episodi poi tornino a destra e a vantaggio nostro.

Come mai Esposito dalla panchina?

In settimana non si è allenato regolarmente e contro il Lecce aveva avuto alcune problematiche, quindi abbiamo preferito gestirlo per non rischiarlo. Sebastiano sta giocando con più continuità rispetto al passato, in passato non l’ho passato sempre potuto gestire e non posso permettermi di perdere un giocatore come lui per infortunio. Giocavamo sia stasera, ma poi giochiamo anche sabato: lì davanti siamo pochi e devo dosare un po’ l’energia. Detto questo, deve migliorare in alcuni aspetti che lui sa: se non è all’Inter ma all’Empoli dipende anche da lui.

Dove siete cresciuti?

Guardando le partite successive del Milan, l’abbiamo beccata nel momento peggiore e siamo scesi in campo intimorite. Abbiamo dimostrato coraggio, sia con il Napoli che con l’Atalanta. Stasera i ragazzi ci hanno provato, poi anche il fatto di abbassarci non è stata una scelta tattica, ma legata alla bravura degli avversari. Devo dire che a questi ragazzi non posso rimproverare nulla. Dobbiamo ragionare sul fatto che prima del terzo gol abbiamo comunque riaperto la partita con l’Inter e non è facile: ha campioni e cambi che in qualche caso migliorano chi è già in campo. Questo atteggiamento probabilmente ci avrebbe portato a fare dei risultati nelle ultime partite, dobbiamo riportarlo in campo anche nelle gare successive e ritornare a fare risultato. È l’unica medicina che fa passare tutto.