Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti da San Siro sconfitti dall’Inter:

VASQUEZ: 6,5 Rientrava dopo la panchina con il Lecce. Non può niente sulle tre reti nerazzurre, bravo invece in due occasioni (Lautaro nel primo tempo, Dumfries nel secondo) dove fa la differenza.

DE SCIGLIO: 5,5 Schierato da braccetto di destra, contribuisce a creare densità in area soffrendo di più con il procedere del match

GOGLIGCHIDZE: 5,5 Il suo ingresso in campo non conferisce alla difesa azzurra la solidità sperata in vista del finale del match.

ISMAJLI: 7 Partita “monster” quella fatta dall’albanese oggi. Nel primo tempo non ne fa passare mezza e compie diversi interventi risolutivi. Anche nella ripresa la guardia è sempre alta.

VITI: 6 Primo tempo molto interessante, con anche un paio di puntate in avanti. Nel secondo cala un po’

GYASI: 5,5 Parte bene limitando Dimarco. Nel proseguo della partita però viene fuori la maggior qualità dell’avversario di riferimento e l’ex Spezia va spesso in confusione. Fa poco in fase di possesso.

GRASSI: 6 Un mastino della mediana, che alterna momenti di pressing alto ad altri in cui funge da difensore aggiunto pur di contribuire ad arginare l’Inter. Esce stremato, a poco più di un quarto d’ora dalla fine

HENDERSON: 6 Entra bene e parte dai suoi piedi l’azione del gol di Esposito.

MALEH: 6 Meglio nel primo tempo che nel secondo. Partita interessante quella del marocchino che si fa notare per alcune caratteristiche meno conosciute in fase di non possesso. Interessanti alcuni spunti offensivi.

PEZZELLA: 6 Spinge molto a sinistra e vince alcuni duelli interessanti. Non tantissimi palloni messi dentro ma è dalla sua corsia che l’Empoli fa meglio.

ZURKOWSKI: S.V.

FAZZINI: 5,5 La sua gara è sicuramente limitata dall’inerzia che lo porta a dover badare più a difendere che ad offendere. Da lui qualcosa di “illuminante” ci si aspetta ma non arriva niente.

ESPOSITO: 7 Entra come meglio non potrebbe e si inventa un gol bello e che potrebbe riaprire la partita. Ottava rete stagionale per lui.

CACACE: 5,5 Schierato nel ruolo di trequarti, oggi combina davvero poco in fase avanzata. Qualcosa di interessante lo fa quando chiamato a difendere.

SAMBIA: S.V.

COLOMBO: 5 Sicuramente è poco servito ma anche lui non va mai a conquistarsi una palla da poter giocare.

MISTER D’AVERSA: 5,5 L’idea era chiara, ovvero cercare di limitare al massimo l’Inter cercando di impostare una gara prettamente difensiva. Il giochino riesce fin quando non viene pescato il jolly da Lautaro. Si aspettava una risposta rispetto alla prestazione di Lecce e, da questo punto di vista, un passo avanti è stato fatto. Da rivedere alcune scelte iniziali mentre i cambi sono ben azzeccati. Adesso serve davvero tener la barra dritta perchè i bonus accumulati sono arrivati alla fine.