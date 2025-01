Il giocatore azzurro Mattia De Sciglio è intervenuto in conferenza nel dopo gara di San Siro.

Qual è il momento dell’Empoli?

“Sicuramente rispetto al primo periodo secondo me gli ultimi risultati negativi ci hanno portato ad avere in campo un po’ meno della spensieratezza e spregiudicatezza dimostrate fino a un mesetto fa. Oggi, contro i campioni d’Italia in carica, abbiamo tenuto bene fino al primo gol. Sapevamo che sarebbe stata più difficile delle altre, noi siamo una squadra molto giovane e credo fosse preventivabile che prima o poi sarebbe arrivato un momento di difficoltà. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo: ora fatichiamo a raccogliere i frutti, ma sono convinto che possiamo ritrovare quello che abbiamo guadagnato finora. Non ce l’ha regalato nessuno”.

Cosa puoi dare in termini di esperienza?

“Io sto cercando di dare il mio contributo in campo, ma anche fuori, all’interno dello spogliatoio. In un momento come questo, per alcuni giovani può essere facile fare un po’ up & down, anche a livello di morale: secondo me bisogna cercare di mantenere l’umore buono. Per una squadra che lotta per salvarsi la convinzione nei propri mezzi e nel lavoro quotidiano deve essere al primo posto”.

Dove può arrivare Sebastiano Esposito?

“Io lo vedo già maturo per l’età che ha. Secondo me le esperienze fatte, anche all’estero, lo hanno fatto crescere prima di altri ragazzi. Ha grandi qualità, ma quelle si vedono, e lui stesso è consapevole dei suoi mezzi. Sta facendo una bella stagione, per noi è un giocatore importante e speriamo che continui a darci il suo contributo anche lui perché è un giocatore importante”.