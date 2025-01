I N T E R 0 E M P O L I 0

INTER (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Martinez.

A Disp: Martinez, Calligaris, Acerbi, Darmian, Palacios, Bastoni, Frattesi, Buchanan, Mkhitaryan, Topalovic, Anautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cacace; Colombo.

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Tosto, Marianucci, Henderson, Zurkowski, Asmussen, Konate, Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo. Assistenti: Di Iorio/Zingarelli. VAR: Guida/Di Paolo

LIVE MATCH

1° Tempo

40′ – Cross di Barella da sinistra, non ci arriva nessuno e la palla esce.

38′ – Punizione per l’Inter sulla loro fascia destra. Calcia Dimarco, di testa la toglie Ismajli.

35′ – Dumfries sfonda dentro la nostra area, poi Ismajli lo chiude in corner. Palla messa fuori dai nostri, arriva ancora Barella dal limite che prova la botta, la palla esce sopra la traversa.

33′ – Ottima chiusura difensiva di Ismajli su Taremi.

32′ – Pezzella si accentra e tira dai 20metri: nettamente alto.

30′ – Cross di Dumfries, Ismajli di testa libera ma in angolo. Calcia Dimarco, la toglie Grassi, botta di prima di Barella con palla sopra la traversa.

29′ – Lautaro sfonda a sinistra e calcia in diagonale: palla fuori senza problemi.

27′ – Pezzella guadagna un angolo per noi a sinistra. Angolo battuto corto, calcia Cacace, la toglie Lautaro.

25′ – Gran palla di Asllani per Lautaro, che passa in mezzo a Ismajli e De Sciglio, l’argentino calcia e prende il palo esterno. Pericolo scampato dai nostri!

20′ – Lancio lungo di Barella per Taremi, esce Vasquez e blocca.

17′ – Calcia Fazzini, tagliato sul secondo palo, non ci arriva nessuno e la palla esce sul fondo.

16′ – Punizione azzurra a pochi metri dall’area interista; siamo sulla fascia sinistra del nostro attacco.

15′ – Cross teso di Dumfries da destra, ci arriva Lautaro in mezzo a due dei nostri ma l’attaccante argentino di fatto toglie il pallone dallo specchio della porta.

13′ – Punizione per l’Inter ai 20metri defilati a destra. Calcia Dimarco, palla dentro la nostra area, ci arriva Lautaro e super parata di Vasquez che nega il vantaggio ai meneghini.

12′ – Asllani pesca benissimo Pavard che si allunga la sfera con la testa, esce Vasquez e chiude.

9′ – Angolo calciato da Dimarco, toglie la nostra difesa.

8′ -Nell’azione si sono scontrati Ismajli e Lautaro.

7′ – Cross di Dumfries da sinistra, Grassi anticipa tutto ed è angolo per l’Inter.

6′ – Pezzella pesca bene Cacace che può metterla in mezzo ma il passaggio del neozelandese è totalmente sbagliato.

3′ – Attaccano gli azzurri, va al tiro Viti ma la palla parte lentamente e Sommer non ha problemi a farla sua.

2′ – Barella prova a cercare Lautaro, di testa ci arriva Ismajli.

0′ – Ci sono alcune novità di formazione come la scelta di De Sciglio dal primo minuto per Goglichidze. Fazzini parte titolare ma al suo fianco non ci sarà Esposito, che va in panchina, ma Cacace. Maleh vince il ballottaggio con Henderson.