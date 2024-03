Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, nel dopo gara con il Milan a San Siro:

Contro il Milan sappiamo che non può essere mai semplice ma, il rammarico più grande è sulla sporcatura difensiva che è costata il gol?

” Li sicuramente è quello che abbiamo pagato sul non molto concesso. Io devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno fatto una partita straordinaria da questo punto di vista, sapevamo che il Milan poteva partire molto forte. Siamo sempre stati molto attenti e dinamici, cercando di rimare corti, loro sono molto forti fisicamente e questo per noi significava cercare di interpretare la partita in un cero modo cercando di non consumare energie negli scontri fisici. Nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto molto meglio, cercando di rischiare anche anche qualcosa in più. Peccato per il gol subito, causa anche l’infortunio di Ismajli e la deviazione involontaria. Siamo consapevoli che noi per poter portare avanti il nostro percorso non possiamo far altro che dare tutto di noi stessi, come fatto oggi dai ragazzi.“

Hai detto che questo genere di partite ci possono aiutare a crescere nel nostro percorso per arrivare all’obiettivo finale. Cosa porti via da questa partita che possa aver fatto crescere la squadra?

” Intanto la risposta dei ragazzi che hanno affrontato una squadra molto importante ed hanno avuto la capacità di giocare, di aiutarsi nella fase di non possesso e nel dimostrare coraggio per tutto il secondo tempo, cercando di fare noi la gara. Il Milan, è vero, non ci ha concesso molto, ma nemmeno noi abbiamo concesso molto al Milan. Noi siamo consapevoli che senza questo tipo di prestazioni, senza ragionare da squadra, non possiamo andare dove vogliamo. I ragazzi hanno già fatto molto ma c’è ancora molto da fare, perchè arrivano degli scontri importanti. Noi dobbiamo restare leggeri da un punto di vista emotivo, ma determinati in campo.“

Nelle ultime tre hai sempre cambiato l’attaccante. Quali sono le ragioni?

” Con il Cagliari è stata una scelta prettamente tattica la scelta, volendo un elemento che non desse i classici punti di riferimento. Stiamo cercando di recuperare tutti quelli che abbiamo a disposizione, perchè sappiamo che adesso poi si rigioca venerdi. Niang è sempre entrato e sta vivendo un processo di recupero della forma importante, è un giocatore che per noi deve diventare un punto di riferimento ed avere la condizione di poter esprimere le sue qualità. E’ uno che ha lo spunto, che pressa con i tempi giusti ed è uno che è fondamentale anche per creare gioco ed occasioni. Adesso è pronto, stava bene ed oggi ha fatto una partita importante. Manca ancora Caputo che ha fatto una settimana di lavoro, c’è davvero bisogno di tutti, le gare con questa intensità lo dimostrano“

In coda la classifica è cambiata di nuovo, vedendola sei più stimolato o più preoccupato?

“Intanto c’è da dire che è una bella lotta salvezza, con tante squadre dentro e non le solite. Questo rende il tutto più interessante ed intrigante. Sicuramente la quota sarà più alta di quella della passata stagione. Noi per agganciare il gruppone abbiamo dovuto fare qualcosa di straordinario, adesso dobbiamo cerare di fare qualcosa di più che straordinario per cercare quei punti che dovranno garantirci la salvezza.”