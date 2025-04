Si torna in campo in una delle partite più difficili che ci possano essere, ovvero al “Maradona” contro il Napoli in lotta per lo Scudetto. Gara che sulla carta sembra segnata ma, ricordiamolo, in questo stadio sono arrivate delle belle soddisfazioni negli ultimi anni. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo e la formazione di partenza sembra essere abbastanza scontata. Viste le assenze, ma sottolineando che rientrano Gyasi e Fazzini, l’unico dubbio parte essere sulla trequarti. In quella zona di campo ci sono due maglie per tre giocatori: Fazzini, Esposito e Cacace, ed il neozelandese potrebbe esserci anche per garantire una maggiore copertura in fase di non possesso. Per il resto si dovrebbe andare di default, l’unica variabile potrebbe essere De Sciglio se si volesse preservare Viti.

Gli indisponibili sono: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa evidenzia le difficoltà della gara ma non per questo l’Empoli deve sentirsi vittima sacrificale. A Napoli con lo stesso spirito di sempre

Sarà un 4-3-3 quello che manderà in campo Antonio Conte. Non ci saranno due ex azzurri, infatti Di Lorenzo deve scontare la squalifica e Spinazzola non sembra essere ancora al meglio. Per squalifica mancherà anche Anguissa. Mazzocchi dovrebbe essere il sostituto di Di Lorenzo mentre Gilmour andrà per l’altro squalificato. Il tridente offensivo sarà composta da Lukaku, Politano e Neres. Anche Contini e Buongiorno non saranno del match.

Il tecnico Conte non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Colombo.