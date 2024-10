Siamo sinceri, volevamo fare un pezzo per tributare a Giuseppe Pezzella il fatto di essere il primo giocatore azzurro a raggiungere i due assist vincenti. Ovviamente, prima di scrivere, per scrupolo, siamo andati sui nostri portali di riferimento per le statistiche, scoprendo che l’Empoli (come squadra) è rimasto agli stessi tre assist antecedenti la gara con la Lazio. Anche il sito ufficiale della Lega conferma questo, a dimostrazione. Da dire che noi, già nelle pagelle, lo avevamo assegnato.

Il breve pezzo va quindi trasformato in una sorta di curiosità, visto che il traversone che Pezzela mette per la testa di Esposito, non è stato considerato assist vincente. Vista e rivista più volte l’azione del gol, noi fatichiamo a capire come non sia stato assegnato questo assist. Ovviamente poco male, magari ad arrabbiarsi potranno essere coloro che hanno Pezzella al fantacalcio, ma una spiegazione non la si trova. Pezzella resta quindi ad un assist vincente, in compagnia di Anjorin e Colombo.