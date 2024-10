Tornano a circolare voci sulla possibilità di veder giocare le gare della Fiorentina allo stadio Castellani di Empoli. Nelle ultime starebbe prendendo quota la possibilità per la Fiorentina di disputare le ultime gare interne dell’attuale stagione a Empoli. Vi riportiamo quanto scritto stamani da “Repubblica”.

Le ultime partite in casa di questo campionato la Fiorentina potrebbe giocarle non al Franchi ma al Castellani di Empoli. Nel corso dell’incontro di venerdì scorso al Viola Park tra il presidente Rocco Commisso e la sindaca Sara Funaro la società viola ha aperto alla possibilità di giocare fuori da Firenze alcune partite, o della fine di questa stagione o dell’inizio della prossima o di quelle future, in modo tale da accorciare la fine del cronoprogramma dei lavori previsto per la primavera del 2029. Contestualmente Commisso si è mosso in direzione Empoli per sondare le disponibilità della società azzurra: da parte del presidente Corsi c’è stata massima apertura a patto però che il trasferimento della Fiorentina avvenga per le ultime gare di questa stagione, la 2024-2025 e non la prossima quando lo stadio di Empoli sarà a sua volta soggetto ai primi lavori di restyling.

Il placet della dirigenza empolese è un primo piccolo passo che dovrebbe però essere concordato anche con l’amministrazione comunale e con il sindaco Mantellassi: l’ex prima cittadina Brenda Barnini aveva più volte ripetuto l’impossibilità di ricevere la Fiorentina a Empoli e aveva dimostrato tutte le argomentazioni al tavolo con la prefetta Ferrandino lo scorso gennaio. Trattandosi però soltanto di alcune gare il quadro potrebbe cambiare: la Fiorentina nel mese di maggio al Franchi ha in calendario soltanto una partita di campionato, quella con il Bologna del grande ex Italiano il week end del 18.

Se si volessero invece anticipare i tempi si potrebbe lasciare Campo di Marte a fine marzo, trasferendosi a Empoli anche per le sfide interne programmate ad aprile con Parma e proprio Empoli, che quindi giocherebbe il derby nuovamente in casa seppur formalmente in trasferta. Detto che si potrebbe giocare al Castellani l’eventuale semifinale di Coppa Italia, prevista per aprile, resterebbe il problema Conference: lo stadio di Empoli non ha la licenza Uefa e se la Fiorentina dovesse approdare ai quarti o in semifinale — partite previste per aprile e maggio — bisognerebbe individuare un ulteriore impianto. In vista invece della stagione 2025-2026, appurata l’impossibilità di Empoli, l’idea della società viola è quella di chiedere di giocare in trasferta le prime due tre partite di agosto, come fatto quest’anno da Atalanta, Venezia o Como. Così facendo e approfittando della sosta di settembre il Franchi avrebbe un altro mese di tempo per far proseguire i lavori senza incontri.