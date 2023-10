Dopo il defaticante di ieri la Dea torna oggi al lavoro per la prima vera seduta in ottica Empoli. Non dovrebbe cambiare il modulo di Gasperini che sarà il 3-4-3, anche se in Europa League i nerazzurri si erano messi con un 4-3-1-2. Ci dovrebbe essere continuità per Koopmeiners che era rientrato in coppa. Davanti dovrebbero andare i tre impiegati nell’ultima sfida di campionato, quella vinta con il Genoa, ed allora spazio e De Ketelaere-Scamacca-Lookman. Ballottaggio Toloi/Scalvini in difesa con l’italiano classe 2003 ad essere in vantaggio. A centrocampo il dubbio più importante è a destra dove Holm potrebbe essere preferito a Zappacosta, ma attenzione anche ad Hateboer per Ruggeri. Anche in porta da capire se sarà Musso o Carnesecchi. L’unico indisponibile nelle fila nerazzurre è Tourè che non si rivedrà prima del 2024.