L’Udinese lavora agli ordini del tecnico Runjaic in vista della sfida con l’Empoli. Potrebbe esserci un cambio di modulo rispetto all’ultima gara, quella pareggiata 1-1, infatti dal 4-4-2 si potrebbe andare verso un 3-5-2 con un centrocampo più corposo. Davies è pienamente recuperato ma la sensazione è che possa partire dalla panchina, mentre per Ekkelenkamp ci potrebbe essere la conferma. Il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Lucca e Thauvin. Assente il portiere OKoye, in porta andrà Sava. Altra assenza certa è quella di Tourè.

Ad oggi potrebbe essere questo lo schieramento dei friulani: Sava; Solet, Bujol, Kristensen; Ekkelenkamp, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.