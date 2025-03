Prosegue il lavoro degli azzurri che si stanno allenando in previsione del match contro il Toro, gara che si giocherà sabato sera alle 20:45. La buona notizia la porta Anjorin che si sta allenando, anche se il ritmo ovviamente non è ancora il migliore, con il resto dei compagni. L’inglese, salvo sorprese, dovrebbe essere convocato e partire dalla panchina. A parte invece Ismajli e Fazzini che, ad oggi, vanno ancora considerati indisponibili. Cosi come Viti e Maleh

La formazione iniziale potrebbe assomigliare molto a quella che ha dato il via alla gara con la Roma. Potrebbe esserci un avvicendamento davanti, con magari Kouamè dal primo minuto al posto di Colombo. Cacace dovrebbe muoversi, almeno in partenza, da trequartista. Attenzione però a Bacci, il mister lo sta seguendo con attenzione e potrebbe essere la grande sorpresa. In porta avanti con Silvestri.