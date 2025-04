Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della complicata trasferta di Napoli, gara che precederà quella interna con il Venezia che potrebbe andare a scrivere una pagina importante per l’epilogo della stagione.

Vista l’infermeria, non ci sono particolari dubbi sulla formazione che D’Aversa andrà a mettere in campo lunedi sera, salvo sorprese legate magari al voler “risparmiare” qualcuno. I due punti interrogativi sono in difesa ed in avanti. Dietro si potrebbe dare una chance a De Sciglio, facendo partire dalla panchina Viti che ancora non ha la totalità della forma. In avanti si deve capire se rinunciare a Cacace o meno, da li valutare chi tra Fazzini ed Esposito partirà dal primo minuto dietro a Colombo.

Continuano il loro lavoro a parte Imajli ed ed Anjorin, giocatori che si spera di vedere proprio per Pasqua contro i lagunari.