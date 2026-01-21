Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della sfida in programma venerdì sera alle ore 20.30 allo stadio dei Marmi di Carrara. Un appuntamento importante per la squadra di Alessio Dionisi, chiamata a riscattare non solo la sconfitta, ma anche la prestazione poco convincente offerta la scorsa settimana al Castellani contro il Südtirol. In palio ci sono punti pesanti per restare agganciati al gruppo playoff, obiettivo che passa inevitabilmente anche da gare come questa.

Non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti sul piano tattico. L’Empoli potrebbe tornare a proporre una soluzione con un trequartista alle spalle di due punte. La sensazione è quella di rivedere dal primo minuto la coppia offensiva formata da Shpendi e Nasti, con Ilie confermato qualche metro più indietro a fungere da raccordo tra centrocampo e attacco. Qualche novità potrebbe invece arrivare in mezzo al campo, dove il cuore della mediana potrebbe essere affidato a Yepes e Degli Innocenti dal primo minuto, anche se Ghion resta pienamente in ballottaggio e rappresenta un’alternativa concreta. Più complicato, al momento, immaginare un rientro dall’inizio per Haas, che continua a lavorare per ritrovare la miglior condizione. In difesa non si prevedono cambiamenti: confermata la linea ormai consolidata con Guarino al centro e Lovato ed Obaretin ai lati, a protezione di Fulignati tra i pali. Dall’infermeria non arrivano notizie positive. Al di là di Pellegri, che di fatto non viene più considerato nei discorsi legati al campo vista la stagione praticamente conclusa, continuano a lavorare a parte anche Indragoli, Konate e Saporiti, elementi che difficilmente potranno essere a disposizione per la trasferta di Carrara.

La squadra si allenerà anche oggi e poi domani svolgerà la rifinitura. Entrambe le sedute saranno, come previsto, a porte chiuse.