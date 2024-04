Adagio

La quarta migliore difesa del campionato ne prende 3 a Empoli regalando agli uomini di Nicola una vittoria di enorme importanza. Di questi tempi c’è poco spazio per orpelli e ghirigori. A sette giornate dal termine, l’estetica può attendere lasciando spazio a concretezza e cinismo. Meglio se conditi da un pizzico di sana malizia. Quella che anima il laterale neozelandese Cacace quando, al fotofinish, si prende gioco del granata Bellanova per depositare su un piatto d’argento a Niang il più comodo degli assist. Tutto questo quando la partita sembrava essersi ormai incanalata verso un pareggio che, lungi dall’aver cambiato le sorti del campionato, avrebbe in ogni modo fatto masticare amaro i ragazzi di mister Nicola. Il pareggio di Zapata al 90°, anche se oggettivamente meritato per il Toro di Juric, suonava come una beffa per gli azzurri. Per una volta, tanto letali e incisivi in attacco quanto inaspettatamente distratti e arruffoni in difesa. Valli a capire.

Andante

Se da una parte Capitan Luperto e compagni faticano a prendere le misure a Zapata – per il centravanti del Torino sono 3 gol in 2 partite contro gli azzurri – dall’altra l’Empoli concretizza come non mai dalle parti del portiere serbo Milinkovic-Savic. Stavolta la squadra azzurra sembra plasmata a immagine e somiglianza del suo allenatore. La volontà, il pragmatismo e la determinazione al potere, fuori da qualsiasi superflua esigenza di abbellimenti fini a sé stessi. Se, a fine torneo, l’obbiettivo sarà centrato il merito dovrà essere attribuito, in via quasi esclusiva, al suo allenatore. Un visionario che, a metà gennaio, ha raccolto i cocci di una squadra a pezzi per ricostruirne una sorta di spina dorsale. Anche durante il terribile mese di marzo – 4 sconfitte consecutive con 0 gol all’attivo – mister Nicola non ha mai cessato di predicare pensieri positivi e sano realismo. E adesso il vaso di coccio empolese si sta facendo miracolosamente spazio tra i tanti vasi di ferro, cercando di non restarne schiacciato. Contro ogni pronostico.

Allegro

Prima del vittorioso match con il Toro, molti interrogativi erano sorti in merito alla discutibile gestione dei cambi a gara in corso. Stavolta il tecnico piemontese non ha sbagliato una virgola. Formazione iniziale e illuminati aggiustamenti in corso d’opera. Quando le squadre, nel secondo tempo, si sono fisiologicamente allungate, dentro la freschezza di Maleh, il folle talento di Cancellieri, la sorniona concretezza di Niang e l’insospettabile scaltrezza di Cacace. Il Toro, dopo essersi illuso di far sua la gara, è andato alle corde sulle letali ripartenze degli azzurri. Oltre ai tre punti d’oro, la nota più lieta arriva dal ritorno al gol di Cambiaghi. L’ex orobico, per ampi tratti del torneo, si è rivelato il migliore degli azzurri senza mai, per un motivo o un altro, riuscire a ritagliarsi la meritata gloria personale. La soddisfazione di aver aperto le danze al Castellani con una conclusione di pregevole fattura è il giusto premio per un ragazzo che si è sempre distinto per impegno e generosità.