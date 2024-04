L’ESPERIENZA IN AZZURRO

La carriera di Corrado Urbano in azzurro si interseca con le due stagioni d’oro che portano l’Empoli a ottenere la prima promozione in Serie A e la prima storica salvezza. Arrivato dal Foggia nell’estate dell’85, Urbano diviene fin da subito un cardine del centrocampo. Salvemini lo schiera costantemente titolare e Urbano lo ripaga con prestazioni sempre positive. In totale segnerà tre reti: la prima permette all’Empoli di sconfiggere di misura il Catania, la seconda di pareggiare a Palermo e la terza, realizzata sul neutro di Modena contro il Cesena, di agguantare il quarto posto in classifica. Viene confermato anche in Serie A, dove metterà a referto ventotto presenze. Si toglie la soddisfazione del gol in occasione di Empoli-Torino (2-0) del 1 marzo 1987. A fine stagione, però, viene ceduto al Bari in Serie B.