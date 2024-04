La lotta salvezza entra nel suo vivo. Sette partite per decidere quali saranno le tre squadre che a fine stagione lasceranno la massima categoria, scendendo in serie B. Ventuno i punti totali a disposizioni, un capitale infinito che potrebbe vedere ribaltata qualsiasi situazione, ma una lotta salvezza che ad essere oggettivi vede dentro soltanto sette squadre per due posti. Dal Genoa in su non crediamo possano esserci più problemi, cosi come il compito della Salernitana (a dodici punti dal quartultimo posto) sembra inimmaginabile. Sette squadre, quindi, divise oggi da soli cinque punti. Dai 30 del Cagliari, ai 25 del Sassuolo.

Difficile ipotizzare chi possa avere un cammino più agevole, visti anche i non pochi scontri diretti che si dovranno consumare. Lo stesso Empoli, stando dentro a questo mini torneo a sette, dovrà ancora incrociare le lame con Lecce, Frosinone ed Udinese. A pensar male, concedetecelo, non ci piace molto il fatto che gli azzurri abbiano due trasferte alla terzultima ed alla penultima. Cosi come, sempre a pensar male, il Verona potrebbe forse avere nelle ultime due giornate due squadre sicuramente senza più stimoli. Vediamo quello che è il cammino di ognuna di queste squadre, con in grassetto le gare che si giocheranno in casa:

CAGLIARI pt 30: Inter / Juventus / Genoa / Lecce / Milan / Sassuolo / Fiorentina

LECCE pt 29 : Empoli / Sassuolo / Monza / Cagliari / Udinese / Atalanta / Napoli

UDINESE pt 28 : Roma / Verona / Bologna / Napoli / Lecce / Empoli / Frosinone

EMPOLI pt 28 : Lecce / Napoli / Atalanta / Frosinone / Lazio / Udinese / Roma

VERONA pt 27 : Atalanta / Udinese / Lazio / Fiorentina / Torino / Salernitana / Inter

FROSINONE pt 26 : Napoli / Torino / Salernitana / Empoli / Inter / Monza / Udinese

SASSUOLO pt 25 : Milan / Lecce / Fiorentina / Inter / Genoa / Cagliari / Lazio