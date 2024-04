Il giovane centrocampista di proprietà azzurra, Duccio Degli Innocenti, classe 2003, in prestito in questa stagione a Lecco in Serie B si sta mettendo in mostra con buone prestazioni e sogna il ritorno in azzurro. Il giocatore ha rilasciato nella giornata di ieri una breve intervista a Tuttomercatoweb.

“È la prima esperienza lontano da casa e mi sta dando tanto. Ho avuto diversi allenatori e tutti mi hanno aiutato e trasmesso qualcosa. Sportivamente non sta andando benissimo, ma sto facendo esperienza in una piazza con una tifoseria che ci sta sempre accanto nonostante non stiamo brillando e certamente mi servirà per il futuro”

Com’è la B vista da vicino?

“L’ho sempre seguita e vedevo che era un campionato difficile. Giocando il campionato te ne accorgi ancora di più: le partite sono tutte equilibrate e te la giochi con tutti. Sono cresciuto tanto, giocando si cresce più velocemente”

Dove si vede l’anno prossimo?

“Intanto voglio finire bene. Poi tireremo una riga e vedremo dove potrò crescere ancora”

Ci pensa al ritorno ad Empoli dalla porta principale?

“Sarebbe bello. Vedremo più avanti. Oggi, come detto, voglio concludere bene il campionato”.

Il suo modello?

“Guardo con molta attenzione Samuele Ricci. Mi piace come gioca, è stato a Empoli e ha fatto molto bene”.