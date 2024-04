Crescenzo Cecere, agente del calciatore azzurro M’Baye Niang, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del suo assistito.

Si aspettava che Niang fosse subito così decisivo al suo rientro in Serie A?

“Ovviamente la scelta di tornare in Italia, all’Empoli, è stata fatta insieme a M’Baye considerando che lui conosceva bene il campionato e che qui avesse sempre fatto bene mostrando le sue qualità. Qualità che sono indiscusse, ma in aggiunta è rientrato nel Belpaese con una diversa maturità: forse in passato gliene era mancata un po’, oggi ha quasi 30 anni e si vede. Considerando questo ero certo delle sue ottime prestazioni”

Questa sua maturità sta aiutando l’Empoli ad inseguire un risultato che ad un certo punto sembrava difficile, la salvezza. Questo aiuterebbe la sua eventuale permanenza?

“Questo discorso è ancora prematuro, mancano 7 partite e lui deve continuare a lavorare, ad essere propositivo con i compagni e l’allenatore, sente un ottimo feeling con la squadra e questo è quello che conta oggi”.

Al di fuori del campo come si sente ad Empoli?

“È molto sereno, l’Empoli è una società a gestione familiare con un bravo direttore come Accardi. Lo fanno sentire importante e vuole dare tutto quello che può per la causa”.