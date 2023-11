Lento

Se l’Empoli delle ultime settimane a guida Andreazzoli, seppur affannosamente, era riuscito a trasmettere alcuni confortanti segnali di crescita, quello uscito sconfitto da Frosinone ha spazzato via quelle piccole certezze che in qualche modo era riuscito faticosamente a racimolare. Al Benito Stirpe è andato in scena l’Empoli più fragile e deficitario della stagione, volendo catalogare la goleada dell’Olimpico a mera disfatta a sé stante. Anche perché in ciociaria, con tutto il rispetto per l’organizzazione di gioco e la freschezza del team guidato da Eusebio Di Francesco, non c’erano di fronte Dybala e Lukaku ma Marvin Cuni, albanese proveniente dalla terza divisione tedesca, al primo sigillo nel campionato italiano, e Arijon Ibrahimovic, 17enne con poco più di 100 minuti da professionista al suo attivo. Rubricare la debacle di Frosinone a oggettiva superiorità dell’avversario, come se avessimo avuto di fronte un Atalanta o un Bologna della situazione, sarebbe poco rispettoso per gli stessi azzurri. La verità è che molto stavolta è passato attraverso i demeriti di Luperto e compagni. Lenti e monocordi in fase di impostazione, goffi e impacciati in fase difensiva, scarsamente produttivi davanti, in generale poco inclini alla lotta e al sacrificio. È una sconfitta pesante da analizzare a fondo e resettare in fretta, al fine di evitare di gettare alle ortiche quelle flebili sensazioni positive che, da poco più di un mese a questa parte, erano in qualche modo emerse.

Adagio

Per stessa ammissione di mister Andreazzoli, l’impressione è che il Frosinone avesse più gamba e più energie dei dirimpettai in maglia blu scuro. Da una parte il ritmo e il dinamismo dei ciociari, dall’altra l’arrendevolezza e la manovra compassata degli azzurri. La lente d’ingrandimento va pertanto necessariamente puntata sulla condizione fisica attuale non brillantissima. Eppure si tratta degli stessi interpreti che, appena due settimane fa, furoreggiarono al Franchi contro la Fiorentina. Gli stessi che, nel finale di gara, accesi dal lampo di Ciccio Caputo imbeccato da Cambiaghi, hanno “rischiato” di vanificare l’ottima gara dei ciociari strappando un pareggio oggettivamente immeritato. La reazione vista ai titoli di coda del match, sebbene decisamente tardiva, non è sembrata quella di una squadra completamente in affanno sul piano atletico. Semmai, a lasciare perplessi, sono i cali di concentrazione e certe carenze temperamentali tornate pericolosamente a tratteggiare la squadra azzurra.

Allegro – ma non troppo

In una serata in cui le note positive, tra discutibili scelte nella formazione iniziale e cambi tardivi in corso d’opera, sono pressoché nulle, spicca la prestazione tutto sommato positiva di Jacopo Fazzini. Niente di trascendentale ma, nel grigiore generale, la prova del centrocampista massese è qualcosa su cui aggrapparsi nel prosieguo del campionato dell’Empoli. In controtendenza rispetto a una squadra brillante in avvio e andata spengendosi a poco a poco, Fazzini è uscito alla distanza, è andato in crescendo e, nel finale, ha provato a farsi carico anche della manovra offensiva degli azzurri. Su 11 gare di campionato, il prodotto del vivaio empolese che, insieme al “gemello” Baldanzi, è atteso alla definitiva consacrazione, è partito titolare in appena 4 occasioni. Una serie di problemi muscolari in avvio di torneo ne hanno minato il rendimento e rallentato il percorso di crescita. Con il ritrovamento di una migliore condizione fisica, l’impressione è che l’Empoli adesso non possa fare a meno del miglior Fazzini ponendolo al centro del progetto azzurro. Meno incontrista di Maleh ma più votato alla proposizione di gioco e agli inserimenti senza palla, il classe 2003 ha le carte in regola per tornare protagonista.