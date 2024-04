Lento

Archiviata la sconfitta di San Siro contro la prima della classe, l’Empoli può finalmente mettersi alle spalle il trittico di gare sulla carta proibitive che, prevedibilmente, non ha portato in dote lo straccio di un punto. Per la precisione, neppure lo straccio di un gol. Gli azzurri erano consapevoli che, in seguito alla pesante quanto immeritata sconfitta interna con il modesto Cagliari, il rischio era quello di incanalarsi in un tunnel buio e avaro di punti. Con Milan, Bologna e Inter all’orizzonte – rispettivamente seconda, quarta e prima della classifica – era obiettivamente complicato sperare di ottenere qualcosa in più. Il dubbio era semmai legato a quale razza di classifica saremmo andati incontro al termine del filotto horribilis. Come a dire, secondo un noto adagio locale: non vedo l’ora di precipitare in fondo al precipizio per vedere quanto male mi sono fatto. Ebbene, le ferite riportate dagli azzurri sono ancora decisamente curabili. Tanto più che, al netto dei soliti noti limiti realizzativi, l’Empoli ha dimostrato di stare in campo con ordine, equilibrio e determinazione. Aspetti che forse non appartengono a tutte le altre dirette concorrenti impegnate in una lotta salvezza più incerta che mai.

Adagio

In rapporto alle attuali velleità dell’Empoli, contro questa Inter a San Siro, era onestamente inverosimile pensare di ottenere qualcosa in più di una prestazione dignitosa e incoraggiante. Anche se, a onor del vero, i futuri campioni d’Italia di Simone Inzaghi hanno ottenuto il massimo col minimo sforzo, gigioneggiando con disinvoltura e un pizzico di appagata svogliatezza. Capitan Luperto e compagni, dal canto loro, sono stati capaci di offrire una prestazione ordinata e decorosa e, come già accaduto contro il Milan, sono usciti dalla Scala del calcio a testa alta. Preoccupa tuttavia la persistente sterilità offensiva di una squadra che fa una fatica immane a produrre efficaci occasioni da rete. Viene lecito pensare che la soluzione tattica operata da mister Nicola nelle ultime uscite – Niang unica punta di riferimento con Cambiaghi e Zurkowski a supporto – non sia esattamente la più appropriata per invertire il trend negativo. Chiaro che il materiale offensivo resta quello che è ma l’impressione è che l’Empoli, al netto di alcuni cambi in corso d’opera decisamente tardivi, non sia in grado di sfruttare a pieno ciò che allo stato attuale passa il convento.

Andante

Tornando a quanto si diceva qualche riga sopra, la situazione sul fondo della classifica si fa sempre più incerta e, per certi versi, avvincente. Era difficile, a inizio anno, prevedere una lotta salvezza che, a otto giornate dal termine, annoverasse sette squadre raccolte in appena 5 punti. Dai 24 del Sassuolo ai 29 del Lecce, può ancora accadere tutto e il contrario di tutto. In questo ultimo mese e mezzo, a fare la differenza, saranno le motivazioni delle forze in campo. Non solo quelle di cui dispongono le squadre impegnate a salvarsi la pelle ma anche quelle che dimostreranno di avere le rispettive avversarie. Tradotto: a aprile inoltrato, meglio avere a che fare con una squadra di maggiore qualità ma fondamentalmente appagata che affrontare una squadra che scende in campo con la bava alla bocca per centrare i propri obbiettivi. Gli azzurri, dal canto loro, hanno un calendario difficile ma non impossibile. Nervi saldi e forza caratteriale: il futuro è ancora tutto da scrivere.