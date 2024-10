Adagio

Gli azzurri ottengono un ottimo pareggio a Parma dando seguito al proprio invidiabile score da trasferta. Insieme a Inter e Juventus, che però hanno giocato una partita in meno, l’Empoli è la squadra che ha totalizzato più punti lontano dalle mura amiche: 8. Non può essere un caso ma una evidente dimostrazione di carattere e personalità. Preoccupa semmai il rendimento interno dove, in 360 minuti, Colombo e compagni non sono ancora riusciti a violare la porta avversaria. A onor del vero al Castellani, a parte il match di debutto con il Monza disputato a Ferragosto, sono arrivate nell’ordine Juventus, Fiorentina e Napoli. Non proprio una passeggiata di salute di questi tempi. Contro il Parma l’Empoli ha fatto forse un piccolo passo indietro sul piano del gioco rispetto all’ottima prestazione esibita contro il Napoli per oltre un’ora. Tuttavia è arrivato un punto d’oro che, sebbene strameritato per quanto gli azzurri hanno fatto vedere in particolare nel primo tempo del Tardini, ha rischiato di evaporare sul rigore di Bonny allo scadere. Dove non è riuscito ad arrivare Vasquez, ci ha pensato la traversa e un pizzico di fortuna a rendere giustizia ai ragazzi di mister D’Aversa che non meritavano di uscire sconfitti al cospetto di una squadra brillante e tecnicamente dotata come quella ducale.

Moderato

Se la difesa resta in assoluto una delle migliori del torneo, lo stesso non può dirsi a proposito dell’attacco azzurro. Appena 7 gol segnati in 9 gare. Solo il Lecce ha fatto peggio. A Parma era assente uno dei giocatori più ispirati e in forma della rosa come Sebastiano Esposito ma, contro una squadra che concede molto come quella emiliana e al cospetto di una difesa piuttosto “allegra”, era lecito aspettarsi una maggiore vocazione offensiva. Colombo ha lottato come di consueto ma, a parte l’ottima giocata in occasione della verticalizzazione per Gyasi che ha prodotto l’autorete gialloblù, non si ricordano particolari azioni degne di nota. Solbakken sembra ancora piuttosto avulso dal gioco di D’Aversa e non perfettamente calato nel contesto ambientale azzurro. Pellegri, chiamato in causa nel secondo tempo, deve necessariamente dare di più sul piano temperamentale se vuole sfruttare al meglio una stagione assai importante sul piano individuale. Probabilmente poteva essere gettato nella mischia con un pò di anticipo Ekong ma stiamo comunque parlando di un ragazzo che, in serie A, ha sulle spalle poco più di qualche decina di minuti. Mister D’Aversa è chiamato a valorizzare al meglio un reparto avanzato che, rispetto a un anno fa, ha decisamente più frecce al proprio arco.

Allegro

A parere di scrive le note più positive provengono dalla prestazione di Jacopo Fazzini. Il prodotto del vivaio azzurro a Parma è salito in cattedra, dimostrando di avere proprietà tecnica, dinamismo e tempi di inserimento. Lo abbiamo ripetuto spesso: l’Empoli non può fare a meno del miglior Fazzini e Fazzini non può sprecare la stagione che può sancirne la definitiva consacrazione. Nonostante un fisiologico calo nel corso della ripresa, il primo tempo di Fazzini è stato eccellente per intensità e qualità delle giocate. Il numero dieci che porta sulla schiena è impegnativo ma il giovane talento azzurro ha la stoffa per farsene carico. Giostrando nella zona di Coulibaly, con l’ausilio del sempre propositivo Pezzella, ha letteralmente fatto impazzire l’esterno difensivo crociato, fino anche a provocarne l’autorete che poteva valere il preziosissimo blitz azzurro. Seppur con caratteristiche assai differenti, Empoli e Parma hanno messo in mostra almeno due gioielli di cui sentiremo certamente parlare negli anni a venire: Fazzini e Bernabè.