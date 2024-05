La stagione sportiva 2024/25 potrebbe vedere un nuovo volto alla guida del Palermo in Serie B: Paolo Zanetti. L’allenatore, attualmente sotto contratto con l’Empoli, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ma prima dovrà risolvere la sua situazione contrattuale con la società azzurra. Zanetti ha avuto un inizio difficilissimo nella stagione in corso con l’Empoli, venendo esonerato dopo solo quattro partite. Tuttavia, non possiamo dimenticare il suo straordinario lavoro nella stagione 2023/24, conclusa con ben 43 punti. Questo risultato ha evidenziato le capacità tattiche e motivazionali di Zanetti, consolidando la sua reputazione come un allenatore competente e promettente.

Il Palermo, che mira a tornare nella massima serie, vede in Zanetti il profilo ideale per guidare la squadra. La società siciliana è consapevole che l’esperienza accumulata da Zanetti in Serie A e B potrebbe essere cruciale per le ambizioni del club. Sul versante palermitano, il nome di un altro ex allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi, aleggia come una figura influente. Le prossime settimane ci racconteranno di più.