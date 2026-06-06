L’ex Ds azzurro Pietro Accardi riparte dal Cagliari in Serie A al posto di Angelozzi. E’ stato lo stesso Presidente dei sardi Giulini nella serata di ieri a annunciare l’accordo: “Pietro Accardi firmerà un triennale, gli faccio un grandissimo benvenuto e sono convinto che si troverà molto bene a Cagliari”.

A breve arriverà l’annuncio ufficiale, prima manca gli ultimi dettagli della risoluzione del contratto con la Sampdoria.