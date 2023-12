Francesco Pratali, ex di Empoli e Torino, ha rilasciato un intervista a TorinoGranata.it in merito alla gara di sabato sera tra le due squadre. Queste alcune sue dichiarazioni:

Il Torino ha pareggiato con il Frosinone, tra torti arbitrali e difficoltà a segnare, e l’Empoli dal pareggio con il Lecce, che ha lasciato qualche rimpianto per l’errore di Berisha, lei come immagina la partita di sabato?

“Nonostante quello che dice la classifica, soprattutto per l’Empoli, ho visto due squadre, specialmente il Torino, in salute. Le due squadre hanno obiettivi diversi: se l’Empoli centrerà la salvezza è come se vincesse il campionato, mentre il Torino, secondo me, deve fare quello step di crescita per provare ad ambire a qualche cosa di più del centro classifica. A tutte e due basta poco per provare a fare qualche cosa di importante. In particolare al Torino sembra sempre che gli manchi qualche cosina come è accaduto con il Frosinone infatti veniva dall’importante vittoria con l’Atalanta e poi ha fatto un mezzo passo falso, anche se la squadra di Di Francesco è in salute e gioca bene. L’Empoli con il Lecce ha avuto uno scontro importante in chiave salvezza e avrebbe potuto vincendo tirarsi un po’ su e invece così non è stato seppur la squadra di D’Aversa è una buonissima formazione”.

Il Torino ha una buona difesa e non ha subito gol in 7 delle 15 partite che ha giocato finora in campionato mentre l’Empoli con 10 gol fatti ha il peggior attacco della Serie A. Questo può essere un vantaggio per i granata?

“Sì. L’Empoli dall’inizio del campionato, anche quando in panchina c’era Paolo Zanetti, il problema più grande che ha è trovare la via del gol e anche nell’anno scorso si è salvato grazie alla difesa perché a livello di gol non ne avevano fatti tanti, però ne subivano relativamente pochi, mentre adesso ne subiscono qualcuno i più e quindi faticano di più. La squadra è stata costruita per raggiungere la salvezza e ci può anche stare fare una o più stagioni in A e poi retrocedere in B e successivamente tornare in A. Il Torino con Juric potrebbe fare uno step in più per provare a raggiungere un posto utile per l’Europa però la concorrenza è molto folta e ci sono altre otto squadre che concorrono per due posti in Champions, escludo dal discorso le prime due Inter e Juventus, e per Europa e Conference League quindi non è semplice. Però a livello di organico il Torino ha fatto begli investimenti e adottato una politica, per me, giusta puntando su giocatori per lo più giovani d’ importante prospettiva e che potranno portare grandi plusvalenze affiancati da qualcuno più esperto come l’attaccante di riferimento Zapata. Sulla carta il Torino parte nettamente in vantaggio, ma le partite non si vincono sulla carta bensì sul campo”.

Pronostico per Torino-Empoli?

“Conoscendo il modo di interpretare le gare di Andreazzoli e di Juric sicuramente Torino ed Empoli non giocheranno per il pareggio e sarà una partita da 1 oppure 2. Anche perché il pareggio serve a poco a entrambi, anche se per l’Empoli che lotta per la salvezza pure un punticino è importante. Il Torino se vuole dare una svolta al suo campionato deve assolutamente fare una serie di vittorie”.