E’ stato presentato oggi uno degli ultimi arrivi del mercato estivo, Junior Sambia.

Cosa l’ha convinta a scegliere Empoli?

“Sono venuto perché questa è una buona squadra che gioca bene a calcio e l’ho ritenuta adatta a me per le mie caratteristiche e per la mia crescita”

Che ruolo preferisce?

“Per me l’Empoli è stata una bella opportunità e sono contento di averla colta. Io preferisco giocare esterno ma posso giostrare anche da mezzala”

Come va col mister e col gruppo?

“Col mister mi sto trovando bene e io mi sento pronto per aiutare la squadra. Cerco di farmi trovare pronto”

La prossima partita sarà contro il Cagliari.

“Vogliamo andare a Cagliari per vincere, ci stiamo preparando bene”

Si ritiene adatto al sistema tattico dell’Empoli?

“Per me il sistema dell’Empoli è perfetto, perché mi piace attaccare. Mi trovo bene nel calcio italiano anche se è molto tattico, sono qua anche per apprendere”

Quali sono le sue condizioni fisiche?

“Ho smaltito un infortunio, mi sto allenando regolarmente per farmi trovare pronto”