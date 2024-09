Azzurri in campo ieri per l’ultima seduta pubblica in preparazione alla sfida di Cagliari. In Sardegna ritroveremo, da avversari, Davide Nicola e Sebastiano Luperto. Troveremo soprattutto un Cagliari arrabbiato per un avvio di campionato non totalmente in linea con le aspettative, un Cagliari che ha raccolto meno di quanto seminato e non deve ingannare la rotonda sconfitta con il Napoli. Di contro gli azzurri hanno voglia di confermarsi e, magari, portare ancora avanti la striscia dell’imbattibilità. Per questo D’Aversa, che tornerà in panchina, non lascia niente al caso e mette sotto i suoi facendo svolgere un lavoro di grande attenzione su ogni singolo dettaglia. Focus sulla pressione, il recupero di palla ed il ripartire in verticale.

Potrebbero esserci speranza per il recupero di Solbakken, difficilmente però il norvegese partirà titolare. Si va verso un 3-5-2 molto simile, nell’undici iniziale, a quello visto contro la Juve. Goglichidze dovrebbe essere ancora titolare, anche perché De Sciglio non sembra essere ancora al top della condizione. Come detto anche ieri, attenzione a Pellegri, potrebbe esserci un tandem offensivo con Esposito. Scalpita anche Anjorin, che sta bene, ma anche per lui potrebbe essere prematura la partenza dall’inizio. Non si sbloccano le altre situazioni dall’infermeria, con adesso anche Sazonov ad esserne dentro. La squadra si allenerà oggi e domani a porte chiuse.