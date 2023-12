Empoli Football Club informa che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Lecce, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma lunedì 11 dicembre alle ore 18.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Prezzi e modalità di vendita Empoli-Lecce

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

PROMO ABBONATI – Tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24 potranno acquistare a prezzo ridotto fino a 4 biglietti. La vendita promozionale è attiva solamente nei punti vendita Empoli Store ed Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolicalcio.vivaticket.it, inserendo il proprio codice tessera nel campo “codice coupon”.

Acquista all’Empoli Store e in omaggio avrai un biglietto per Empoli-Lecce: per una spesa minima di 15,00 euro all’Empoli Store di Piazza della Vittoria fino al 10 dicembre, sarà possibile richiedere un biglietto omaggio per la sfida contro il Lecce in Curva Nord.

Ogni possessore del biglietto valido per Empoli-Lecce avrà la possibilità di acquistare in prelazione i biglietti, fino ad un massimo di due, per le gare Empoli-Lazio e Empoli-Milan. I settori dello stadio per i quali verrà attivata la prelazione, sono quelli di Maratona Superiore Centrale, Maratona Superiore Laterale, Tribuna Laterale Sud, Tribuna Laterale Nord e Curva Nord/Ovest. Informiamo gli utenti di conservare il tagliando della partita al fine di utilizzare il sigillo fiscale, necessario per attivare la prelazione.

I tagliandi potranno essere acquistati online su https://empolicalcio.vivaticket.it oppure presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te).

Per il settore di Maratona Superiore la vendita dei biglietti è vietata ai residenti della regione Puglia. I tagliandi saranno in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con esclusione dei punti vendita della regione Puglia e online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it con la modalità stampa a casa, sempre con esclusione per i residenti della regione Puglia (necessaria l’autodichiarazione di residenza).

Per il settore di Curva Nord la vendita è riservata ai soli residenti in Toscana, o con cittadinanza straniera, ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it con la modalità stampa a casa (necessaria l’autodichiarazione di residenza). In Curva Nord la tariffa “Ridotto” è valida per “Over 65” “Donna” e anche “Under 30” (nati prima del 12-12-1993).

I biglietti del settore di Maratona Inferiore non sono in vendita in quanto il settore è esaurito in abbonamento.

Gli Under 14 (nati dal 12-12-2009) potranno ricevere un biglietto omaggio per tutti i settori dello stadio!

Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. I biglietti sono disponibili all’Empoli Store, all’Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302, o con la mail biglietteria@empolifc.com

CORPORATE HOSPITALITY – Per acquistare biglietti nelle aree corporate comprensive di hospitality, si prega di scrivere una mail a biglietteria@empolifc.com

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

PREZZI

SETTORI INTERO INTERO ABBONATI RIDOTTI OVER 65/DONNA/UNDER 18 RIDOTTO ABBONATI OVER 65/DONNA/UNDER 18 OMAGGIO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 110,00 ND ND ND SÌ POLTRONA € 75,00 € 70,00 € 65,00 €.60,00 SÌ TRIBUNA INFERIORE € 45,00 € 40,00 € 35,00 €.30,00 SÌ MARATONA CENTRALE € 35,00 € 30,00 € 25,00 €.20,00 SÌ MARATONA LATERALE € 25,00 € 20,00 € 15,00 €.10,00 SÌ CURVA NORD € 10,00 ND € 5,00 ND SÌ CURVA SUD OSPITI € 20,00 ND ND ND SÌ

La tariffa ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 12-12-2005), gli Over 65 (nati prima del 12-12-1958) e per le donne; In Curva Nord la tariffa “Ridotto” è valida per “Over 65” “Donna” e “Under 30” (nati prima del 12-12-1993). I bambini nati dal 01/01/2018 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Lunedì 4 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19:30

Da martedì 5 a sabato 9 dicembre: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15.30 alle ore 19:30

Domenica 10 dicembre: dalle ore 15.30 alle ore 19:30

Lunedì 11 dicembre: dalle ore 15.30 fino ad inizio gara

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 17.00. Per ulteriori informazioni sulle modalità di vendita dei biglietti potete utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 20,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 10 dicembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini.

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti e per questa gara il cambio nominativo è consentito solamente per gli abbonati. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.