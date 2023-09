Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti

4a giornata

Sabato 23 settembre 2023 – ore 15.00



.

Dal Centro Sportivo di Petroio – Francesco Dini

.

EMPOLI 1 ATALANTA 1

15’st Vlahovic (A) – 22’st Corona (E)

.

EMPOLI: 1 Seghetti 98 Dragoner (1’st Stassin) 28 Indragoli (C) 55 Mannelli 7 Barsi (6’st De Ferdinando) 80 Vallarelli 37 Kaczmarski 2 Gajszymon (27’st Majdandzic) 10 Sodero (1’st Bacci) 87 Nabian (27’st Ansah) 9 Corona

A disposizione: 13 Vertua 3 Majdandzic 6 Bacci 8 Stoyanov 11 Bocci 16 Stassin 17 Ansah 21 De Ferdinando 22 Benyahia 71 Pauliuc 96 El Bianche

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

ATALANTA: 1 Perdel 3 Simonetto 4 Comi 5 Ghezzi 7 Manzoni 8 Riccio (27’st Vavassori) 9 Vlahovic (42’st Capa) 18 Guerini 21 (27’st Fiogbe) Bonanomi 28 Martinelli 29 Castiello (27’st Gariani)

A disposizione: 12 Illipronti 22 Sala 2 Obric 11 Vavassori 13 Chiggiato 16 Armstrong 17 Fiogbe 23 Tornachi 30 Capa 31 Cassa 32 Gariani

Allenatore: Giovanni BOSI

.

Arbitro: Sig. Francesco ZAGO (Conegliano)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Davide RIGNANESE (Rimini) – 2° Ass. Sig. Tommaso MAMBELLI (Cesena)

.

AMMONITI: 22′ Gaj (E) – 31′ Comi (A) – 35′ Barsi (E) – 21’st Simonetto (A) – 29’st Gariani (A) –

ESPULSI: nessuno

.

Un punto per smuovere la classifica e continuare il percorso. Contro l’Atalanta, a pari merito in classifica a 6 punti, serviva una partita attenta e grintosa. E così è stato. Gli azzurri scendono in campo cercando di chiudere tutti gli spazi e ripartire al meglio. Al 6′ Corona sbaglia il rigore che sembra preludere ad una giornata storta e il vantaggio nel secondo tempo dell’Atalanta, un fulmine a ciel sereno, sembra confermarlo. Ma gli azzurri non demordono e al 67′ trovano il meritato pareggio. E nel finale arriva l’occasione pure per vincerla. Alla fine, il pareggio che rimane il risultato più giusto per quanto visto. Un punto per prepararsi al meglio alla gara di domenica, contro un Frosinone ancora a secco di punti. Avanti così!

1° Tempo

1′: Tutto pronto, si parte! Palla agli azzurri

L’Atalanta gestisce palla, un Empoli concentrato chiude tutti gli spazi

4′: Bonanomi si accentra dal vertice dell’area e calcia in porta, respinge corto Seghetti e sulla respinta Vlahovic non riesce a centrare la porta

5′: Calcio di rigore per l’Empoli! Barsi entra in area su inserimento di Nabian e viene steso dalla retroguardia nerazzurra

6′: PARATO! Pardel intuisce l’angolo e si distende alla propria destra respingendo il pallone calciato da Corona. Ottimo intervento dell’estremo difensore atalantino. Il risultato rimane sullo 0-0

7′: Miracolo di Seghetti! Vlahovic riesce a districarsi da un pressing e calcia deciso in porta. Seghetti si distende con reattività e devia in angolo con uno splendido intervento!

9′: Nabian finta di calciare in porta con il sinistro al limite dell’area, poi di destro imbuca per Barsi che viene contrastato al momento del tiro. Empoli ancora pericoloso

11′: Serpentina di Kaczmarski sulla fascia destra, semina il panico tra gli avversari entrando in area e crossando teso. La difesa nerazzurra riesce a spazzare l’area non senza difficoltà

13′: Gaj crossa dalla trequarti, la palla termina a Barsi che tenta il dribbling e conquista un calcio d’angolo

16′: Nabian prova a calciare dalla trequarti ma il pallone termina docile tra le braccia di Pardel

19′: Palla filtrante dal limite per Vlahovic che si trova a tu per tu con Seghetti, lo salta ma si allunga troppo il pallone che termina sul fondo. Bravo Seghetti a non intervenire e sventare il pericolo per gli azzurri

22′: Ammonito Gaj per un intervento scomposto e calcio di punizione dalla trequarti per l’Atalanta.

25′: Manzoni imbuca splendidamente per Simonetto che dal fondo in area crossa basso. Il pallone attraversa pericolosamente l’area piccola dove è bravo Mannelli a liberare

28′: Da calcio d’angolo, Corona si coordina in volè e calcia forte di poco a lato. Bel gesto tecnico del numero 9 azzurro

31′: Ammonito Comi per intervento scomposto su Corona

32′: Serie di passaggi rapidi tra gli azzurri, il pallone arriva a Nabian che al vertice dell’area tenta alcuni dribbling procurandosi un calcio di punizione da ottima posizione

34′: Ammonito Barsi per aver sventato il contropiede atalantino con un fallo tattico

37′: Seghetti esce sicuro e fa suo il pallone su un cross pericoloso dalla trequarti

38′: Manzoni si libera dai 25 metri e calcia di destro debolmente a lato

43′: Vallarelli si procura un calcio di punizione dopo una serie di passaggi rapidi a centrocampo

45′: Lancio lungo per Castiello che di fronte a Seghetti viene chiuso da un ottimo intervento di testa di Dragoner

1 minuto di recupero concesso dall’arbitro

46′: L’arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato inchiodato sullo 0-0

2° Tempo

1′: Si riparte, l’Empoli effettua due sostituzioni e cambia modulo passando ad un 352 senza trequartista

4′: Nabian salta due avversari sulla fascia ma crossa male di sinistro direttamente sul fondo

6′: Esce Barsi per infortunio al ginocchio, al suo posto De Ferdinando

7′: Vallarelli calcia dal limite di destro, parata spettacolare di Pardel che devia a lato

10′: Vlahovic riceve una sponda in area e calcia di prima di sinistro, alto sopra la traversa

12′: Nabian chiude un triangolo con Gaj ma non riesce a calciare in porta

13′: Vlahovic calcia deciso su cross dal fondo, ancora Seghetti bravissimo a chiudere lo specchio

14′: De Ferdinando viene imbucato splendidamente in area da un colpo di tacco di Corona. Tiro centrale che Pardel respinge

15′: Gol Atalanta! Bonanomi trova Vlahovic nel cuore dell’area di rigore con un filtrante basso, il numero 9 atalantino si gira velocemente e trafigge Seghetti con un diagonale vincente.

L’Empoli sembra aver accusato il colpo. L’Atalanta gestisce palla con tranquillità nella metà campo azzurra

20′: Ammonito Simonetto dell’Atalanta per trattenuta

22′: GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL !!!! Cross in mezzo dalla trequarti da calcio di punizione, l’Atalanta non riesce a respingere via il pallone e Corona è bravissimo a calciare di prima di sinistro e trafiggere il portiere all’angolino basso. Meritato pareggio degli azzurri!

24′: L’Empoli sembra aver ripreso fiducia ricominciando ad attaccare

30′: Punizione dal limite per gli azzurri. Bacci calcia alto sopra la traversa

Momento confuso della partita, le due squadre appaiano stanche

38′: Majdandzic calcia forte di sinistro dai 25 mentri. Si distende Pardel che devia in angolo con un’ottima parata

40′: Seghetti salva il risultato con 3 interventi, di cui due miracolosi, sugli attacchi atalantini. Ottima partita dell’estremo difensore azzurro

43′: Stassin compie due interventi difensivi degni di nota, chiudendo in scivolata gli attacchi avversari

4 minuti di recupero

48′: Ansah si invola verso la porta e calcia in diagonale di sinistro, il pallone finisce di poco a lato. Occasionissima per l’Empoli che rischia di portare a casa i tre punti allo scadere

Triplice fischio finale