Primavera 1 TIMVISION Trofeo Giacinto Facchetti

19a Giornata

Domenica 28 gennaio 2024 – ore 13.00



Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 1 JUVENTUS 0

81′ El Biache (E)

EMPOLI: 1 Seghetti 98 Dragoner 28 Indragoli (cap) 29 Tosto (46′ Pauliuc) 77 Fini 37 Kaczmarski 80 Vallarelli 2 Gaj 10 Sodero (57′ Bacciardi) 87 Nabian (72′ El Biache) 9 Corona

A disposizione: 13 Vertua 3 Majdandzic 8 Stoyanov 15 Falcusan 16 Stassin 17 Andah 24 Bacciardi 36 Forciniti 44 Bonassi 71 Pauliuc 96 El Biache



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

JUVENTUS: 1 Vinarcick 2 Martinez 8 Ripani (42′ Owusu) 13 Turco 15 Savio 16 Pagnucco (cap) 19 Scienza 25 Ngana 26 Finocchiaro 31 Gil Puche 32 Pugno

A disposizione: 12 Zelezny 3 Firman 4 Boufandar 9 Biggi 11 Srdoc 18 Grosso 28 Owusu 29 Crapisto



Allenatore: Paolo MONTERO

Arbitro: Sig. Abdoulaye DIOP (Treviglio)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Andrea BIANCHINI (Perugia) – 2° Ass. Sig. Gian Marco CARDINALI (Perugia)

AMMONITI: 45’+1 Owusu (J) – 70′ Ngana (J) – 73′ Vallarelli (E) – 77′ Corona (E) – 87′ Kacmarski (E)

ESPULSI: Nessuno

In una gara dominata dall’equilibrio alla fine l’Empoli trova con El Biache e con la complicità di Vibarcick il coniglio dal cilindro e si aggiudica tre punti. Le due squadre hanno cercato di sopraffarsi ma senza mai rendersi veramente pericolose, salvo una clamorosa occasione di Nabian nel secondo tempo. Una buona prova nel complesso degli azzurri che interrompono la striscia negativa di 4 sconfitte e salgono in classifica a meno 5 dalla zona play off.

LIVE MATCH

1° Tempo

5′: tiro cross di Pagncco da sinistra sul quale non arriva Savio

7′: punizione di Ripani, alta

11′: Scienza dalla distanza, alto

13′: azione sulla sinistra conclusa da un traversone di Vallarelli, palla in angolo

15′: testa di Coron, palla sul secondo palo, Tosto arriva con un secondo di ritardo

22′: Dragoner di testa mette in angolo su un traversone di Pugno, palla a Scienza, rasoterra che sfiora il palo alla destra di Seghetti

24′: Ripani messo giù poco fuori dal limite dell’area azzurra, all’angolo di sinistra, batte Scienza, Tosto mette in angolo

27: punizione sulla sinistra, batte veloce Vallarelli a Sodero, traversone e palla in angolo, sulla respnta della difesa Corona tenta il tiro al volo ma spedisce abbonodantemente fuori

29′: azione sulla sinistra, da Sodero a Gaj, traversone salta di testa Nabian ma è sbilanciato e la palla fionisce tra le braccia di Vinarcick

32′: lungolinea per Nabian, atterrato, punizione

34: azione in velocità sulla destra ma Sodero si fa trovare in fuorigioco

41′: Corona avanza e dal limite tira, palla di poco sopora la traversa, poteva fare di meglio

44′: traversone di Oagnucco, Turco anticipa e mette in rete ma è in fuorigioco

Concessi 2′ di recupero

Finisce il primo tempo sul risultato di 0 – 0

2° Tempo

Nell’Empoli esce Tosto ed entra Pauliuc

4′: Pauliuc mette in angolo traversone

5′: dall’angolo va Martinez a colpire di testa, salva Vallarelli sulla linea di porta

6′: intervento in area azzurra su Turco, chiesto il rigore ma non ci sembrabva, intervento sulla palla

11′: azione Juve che si sviluppa sulla sinistra, conclusa con un tiro ravvicinato di Pugno, è debole e para Seghetti

12′: esce Sodero per infortunio a seguito di un fallo subito, entra Bacciardi

15′: punizione Juve dal lato corto di sinistra dell’area azzurra, batte Scienza, alto

18′:lancio della retrovie per Nabian che va via in velocità, entra in area ma non si decide al tiro e si fa recuperare da Scienza

19′: tiro cross di Fini bloccato da Vinarcick

20: doppio tentativo della Juve ma sprecisione

27′: esce Nabian ed entra El Biache

28′: Empoli in area Juve ma il passaggio di Kaczmarski per i compagni è un passaggio alla difesa bianconera

30′: ci sarebbe un secondo giallo per Owoasu ma l’arbitro sorvola

36′: GOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL

Punizione dalla trequarti, batte El Biache, saltano di testa giocatori dell’Empoli e della Jive, nessuno tocca la palla che arriva tra le mani del portiere ma gli scivola e alla fine bacia il palo alla sinistra di Vinarcick ed entra in rete

42′: Seghetti manda in angolo

Concessi 5′ di recupero

45’+4: ci prova Corona dalla distanza e sfiora il palo

FINE!!!!!!!!