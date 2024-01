EMPOLI 4 U.S. CATANZARO 0

Marcatori: 2′, 36′ Campaniello, 11′ Zanaga, 17st Busiello

EMPOLI: 1 Bernice, 2 Tavanti(24st Fiacchini), 3 Gori, 4 Baralla, 5 Barbieri(14st Antonini), 6 Mennini, 7 Blini(24st Verdone), 8 Lo Monaco( 14st Liberali), 9 Campaniello(14st Guglielmino), 10 Busiello (24st Mainardi), 11 Zanaga (29st Checcacci)

A disposizione: 12 Di Grazia, 13 Antonini, 14 Smajlaj, 15 Fiacchini, 16 Liberali, 17 Verdone, 18 Checcacci, 19 Mainardi, 20 Guglielmino

ALL. Davide Moro

CATANZARO: 1 Canino, 2 D’Oppido(30st Ferrise), 3 Miceli, 4 Aloisio(30st Mancuso), 5 Crispo (14st Misiano), 6 Amato, 7 Geraci(22st Favarò), 8 Manfredi(14st Gallo), 9 Mele (14st Fiorentino), 10 Raimondi, 11 Deodati (45 Rotundo)

A disposizione: 12 Le Rose, 13 Rotundo, 14 Fiorentino, 15 Mancuso, 16 Misiano, 17 Ferrise, 18 Gallo, 19 Favarò

ALL. Giulio Spader

Arbitro: Gianluca Boeddu

Assistenti: Rama, Testi

Match che inizia subito bene per la squadra di casa che dopo appena due minuti si guadagna un calcio di rigore con Campaniello che va anche dal dischetto e porta avanti gli azzurri. Il raddoppio arriva all’11 con Zanaga che dopo la palla lunga di Mennini dribbla due avversari, rientra sul destro e incrocia. Catanzaro che nonostante il risultato rimangono assolutamente in partita e si fanno sentire dalle parti di Bernice, soprattutto in contropiede, ma il portiere azzurro si fa trovare pronto. Prima dell’intervallo, forse nel miglior momento di forma degli ospiti, arriva la doppietta di Campaniello che prende palla a centrocampo sulla destra, scarta tutta la difesa avversaria e conclude con il destro a incrociare sul palo lontano. Nel secondo tempo l’Empoli è bravo a gestire la gara con Mister Moro che predica calma e palleggio ma senza rinunciare ad attaccare. Ospiti che non si danno per vinti e continuano ad attaccare ma la difesa ed il portiere rispondono presenti. A completare l’opera ci pensa Busiello, pescato da un passaggio di Liberali che filtra attraverso due linee avversarie per trovare il compagno smarcato, numero 10 che davanti al portiere non sbaglia per il 4-0 Empoli. Gli Azzurri si confermano la squadra da battere in questo campionato mantenendo il primo posto in classifica a quota 35 punti, 8 quelli di distanza dal Frosinone secondo.