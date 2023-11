Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

9a Giornata

Sabato 4 novembre – ore 13.00



.

Dal Centro Sportivo Petroio – Fabrizio Fioravanti

.

EMPOLI 2 MILAN 1

.54′

17′ Fini (E) – 29′ Corona (E) – 81′ Liberali (M)

.

EMPOLI: 1 Seghetti 7 Barsi 28 Indragoli (cap) (87′ Stassin) 98 Dragoner 55 Mannelli (87′ Gaj) 77 Fini (54′ Falcusan) 37 Kaczmarski (87′ Bacciardi) 6 Bacci 80 Vallarelli 87 Nabian (66′ Barsotti) 9 Corona

A disposizione: 13 Vertua 2 Gaj 11 Bocci 15 Falcusan 16 Stassin 17 Ansah 22 Benyahia61′ Mannelli (E) 24 Bacciardi 29 Tosto 99 Barsotti



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

MILAN: 24 Batoccioni 2 Bakoune (41′ Camarda) 4 Malaspina 6 Nsiala 11 Sia 15 Parmiggiani 17 Scotti (41′ Liberali) 18 Zeroli (cap) 20 Traore (72′ Bonomi) 22 Eletu (80′ Cuenca) 23 Magni (72′ Perucci)

A disposizione: 1 Raveyre 37 Rugginnenti 7 Perrucci 9 Camarda 10 Cuenca 13 Paloschi 21 Liberali 28 Sala 30 Bonomi 36 Cappelletti

Allenatore: Ignazio ABATE

.

Arbitro: Sig. Roberto LOVISON (Padova)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Cristian ROBILOTTA (Sala Consilina) – 2° Ass. Sig. Vincenzo MARRA (Agropoli)

.

AMMONITI: 54′ Mannelli (E) – 74′ Parmiggiani (M) – 78′ Corona (E)

ESPULSI: Nessuno

.

L’Empoli ferma la capolista e si regala tre punti per una classifica sempre più interessante che proietta la squadra azzurra sempre più in zona play off. Parte il Milan che tiene palla, tanti passaggi ma azioni da gol zero. Ci pensa allora Fini svelto al approfittare di un momento di sbandamento della retroguardia rossonera e a portare la sua squadra in vantaggio. Sterile la risposta dei milanisti ed allora l’Empoli trova il raddoppio con un gol di grande astuzia di Corona e costringe il Milan all’inseguimento. Nella ripresa continua il forcing del Milan, ma l’Empoli risponde con pericolosi contropiedi, fino a gettare al vento con Vallarelli la palla del 3-0. Alla fine il Milan trova il gol dell’2-1 ma la difesa dell’Empoli regge bene ed il centrocampo a 5 messo in campo da Birindelli dopo l’uscita di Nabian filtra bene e costringe gli avversari a lanci lunghi che trovano sempre pronta la retroguardia azzurra. Una bella vittoria ed una bella prova..

LIVE MATCH

1° Tempo

2′: in fascia Scotti, entra in area, recupera Indragoli, palla sui piedi di Eletu, tiro alto

10′: azione in velocità dell’Empoli, scambi rapidi a centrocampo, da Corona a Vallarelli, il passaggio finale per Barsi è lungo

12′: azione ficcante dal centro, ci prova Nabian, fermato al limite dell’area, ci prova Corona sul contrasto si vede allungare la palla ed il tiro è fiacco

17′: GGGGOOOLLLLLLLLL

Punizione per l’Empoli dalla tre quarti di destra, batte Kaczmarski, mischia in area, la palla piove sui piedi di Mannelli che allunga a Fini, lasciato solo davanti a Bartoccioni, di piatto nell’angolino

23′: traversone in area, testa Vallarelli, alto non di molto

29′: GGGGGGOOOLLLLLLLL

Fini da destra al centro per Nabian, tocco per Corona che arriva da dietro,la palla sembra perdersi sul fondo, Bartoccioni lascia ma Corona con un guizzo tocca e spedisce in rete

39′: ci prova Fini dalla dustazìnza, rasoterra fuori

42′: Vallarelli imbucata per Kaczmarski che non ci arriva

Concesso 1′ di recupero

Finisce il primo tempo con l’Empoli in vantaggio di 2- 0

2° Tempo

Inizia il secondo tempo. Nessun cambio.

2′: Traore sulla destra,arriva sul fondo, tiro cross che Seghetti respinge

5′: Nabian lanciato in contropiede, fermato per un presunto fallo

7′: traversone da sinistra di Magni, testa di Eletu, alto

18′: Nabian strappa un pallone dai piedi di Nisala, lancia Corona sulla destra che si porta in area, appoggia a Vallarelli solo davanti a Bartoccioni, tiro ficco e impreciso ed il portiere rossonero para

21′: nell’Empoli esce Nabian ed entra Barsotti, gli azzurri passano ad un 5.4.1. lasciando davanti il solo Corona

33′:Seghetti esce ma non respinge, palla a Sia che tira a rete ma trova Seghetti pronto alla parata

36′: GOL DEL MILAN

In area azzurra palla finisce sui piedi di Liberali che trova un gran diagonale e realizza

38′: azione sulla destra di Cuenca che colpisce la base del palo

45′: traversone di Cuenca con alla che passa davanti alla porta di Seghetti senza trovare alcun compagno per la deviazione in rete

Concessi 7′ di recupero

45’+2: mischia in area azzurra con tiro finale di Cuenca che finisce sul fondo

45’+5: gran tiro dalla distanza di Perrucci e grandissima risposta di Seghetti che vola all’incrocio dei pali e manda in angolo

FINE!!!!!!!!!