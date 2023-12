Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

14a Giornata

Venerdì 15 dicembre 2023 – ore 14.30



.

EMPOLI 2 SAMPDORIA 0

.54′

17′ Corona (E) – 22′ Sodero (E)

.

EMPOLI: 40 Stubljar 2 Boli 28 Indragoli (cap) 55 Mannelli 6 Bacci 7 Barsi 80 Vallarelli 37 Kaczmarski 10 Sodero 96 El Biache 9 Corona

A disposizione: 1 Seghetti 2 Gaj 3 Majdanzic 8 Stoyanov 11 Bocci 16 Stassin 18 Popov 24 Bacciardi 29 Tosto 44 Bonassi 77 Fini



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

SAMPDORIA: 12 Scardigno 3 Porcu 5 Uberti 6 Pellizzaro (13′ D’Amore) 7 Pozzato (46′ Valisena) 8 Conti (cap) 10 Leonardi 13 Costantino 22 Alesi (46′ Ovalle) 24 Polli (46′ Sa Gomes) 31 Langela

A disposizione: 1 Gentile 4 Valisena 15 Lotjonec 18 Sa Gomes 19 Chiesa 21 Meloni 26 D’Amore 30 Ovalle 35 Georgiadis 37 Dacourt 39 Ventre

Allenatore: David SASSARINI

.

Arbitro: Sig. Gabriele TOTARO (Lecce)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Nicola DI MEO (Nichelino) – 2° Ass. Sig. Paolo COZZUTO (Formia)

.

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: /’ Uberti (S)

.

.

.

LIVE MATCH

1° Tempo

2′: pericolosa la Samp con un traversone da sinistra di Alesi, in piena area Conti manca il controllo

4′: Corona in contropiede spizzica di testa per Sodero, anticipato in falli laterale

5′: Indragoli lancia Vallarelli a destra ma il n. 80 tiene troppo il pallone e se lo trascina sul fondo

7′: entrata scomposta e pericolosa di Uberti su Corona, espulso

13′: Leonardi da sinistra, traversone, esce in presa alta Stubljar

16′: Boli allunga wulla destra a Sodero, fuorigioco

17′: GGGGOOOOLLLLLLL

Boli a Vallarelli sulla destra, allungo a El Biache che appoggia dietro a Corona, gran tiro al volo e palla che si infila alla destra di Scardigno

22′: GGGGGGGOOOOOLLLLL

Serpentina di Sodero sulla linea di fiondo, salta due-tre giocatori della Samp e trafigge il portiere con un preciso rasoterra

24′: Empoli vicino alla tripletta con Vallarelli che si presenta solo davanti a Scardigno ma il portiere blucerchiato respinge di piede

26′: Boli va via sulla destra, traversone in area dove Corona è pronto al tiro, ci mette il piede Porcu

30′:avanti la Samp con tiro finale do Polli che finisce alto

36′: ancora un’occasione per l’Empoli, lancio smarcante dalla linea difensiva di Vallarelli per El Biache che si presenta solo davanti a Scardigno ma manca il secondo controllo al momento del tiro ed il portiere della Samp para

38′: bella azione azzurra che si sviluppa sulla destra, Boli a Vallarelli e da lui a Sodero che in area prova il tiro con il difensore blucerchiato troppo vicino

43′: Corone si inserisce su un allungo di un difensore Samp al portiere ma calcia a lato, altra occasione al vento

45′: Leonardi va di testa su un traversone da destra ma manda sul fondo

Finisce il primo tempo con gli azzurri in vantaggio per 2 – 0 e qualche rimpianto

2° Tempo

Tre cambi nella Samp, nessuno tra gli azzurri

8′: Kaczmarski da destra, dal fondo davanti all’area di porta, rovesciata di Sodero che finisce sul fondo

11′: azione manovrata dell’Empoli concusa con un cross rasoterra dio Kaczmarski sul quale si accartoccia per la presa Scardigno

12′: traversone da destra di Barsi, va dal dischetto Corona di piatto ma colpisce Pellizzaro costretto poi ad uscire per ilcolpo subito