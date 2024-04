PRIMAVERA 1 TIM 11° GIORNATA DI RITORNO, DOMENICA 7 APRILE 2024, STADIO: TRE FONTANE, ROMA

ROMA 4 EMPOLI 0

MARCATORI: 17′ ,92′ PISILLI (R), 44′ Marazzotti (R), 71′ MISITANO (R)

ROMA: 12 Marin, 2 Plaia, 7 Cherubini(68’Vetkal), 8 Pisilli, 10 Pagano, 12 Keramitsis, 14 Oliveras Codina(68′ Ienco), 16 Mannini, 22 Marazzotti(82′ Levak), 24 Alessio(74′ D’Alessio), 37 Romano(68′ Mistiano)

A disposizione: 41 Marcaccini, 3 Ienco, 5 Golic, 6 Chesti, 9 Misitano, 18 Nardozi, 19 D’Alessio, 21 Vetkal, 30 Graziani, 36 Levak, 39 Coletta

ALL. Federico Guidi

EMPOLI: 13 Vertua, 6 Bacci(84′ Stoyanov), 7 Cesari, 9 Corona(84′ Ansah), 10 Sodero(45′ Nabian), 16 Stassin, 24 Bacciardi, 28 Indragoli, 29 Tosto(68′ Pauliuc), 44 Bonassi(28′ Majdandzic), 96 El Biache

A disposizione: 75 Poggiolini, 2 Gaj, 3 Majdandzic, 8 Stoyanov, 17 Ansah, 18 Popov, 25 Matteazzi, 35 Orlandi, 71 Pauliuc, 87 Nabian, 98 Dragoner

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Erminio Cerbasi

Assistenti: Aletta, Robilotta

Ammoniti: 51′ Stassin (E), 65′ Romano (R), 79′ D’Alessio (R)

Espulsi: 56′ Stassin (E)

.C’è poco da fare, questa Roma si è dimostrata per tutti e 90 i minuti nettamente superiore all’Empoli, inferiorità numerica o meno. Empoli che dal canto suo non riesce a confermare ed allungare la striscia di risultati utili ed in generale non ha fornito una grande prestazione. I cambi di formazione rispetto alle altre gare non hanno sortito gli effetti sperati, con Stassin e Sodero tra i protagonisti in negativo della gara. Molto meglio nel secondo tempo, prima dell’espulsione, sia come atteggiamento che come posizionamento in campo pur mantenendo i soliti problemi di freddezza sotto porta. Empoli che rallenta la sua corsa alla zona playoff che ora appare lontana e difficile da raggiungere a 6 giornate dal termine. Testa ora alla partita di Sabato prossimo contro il Milan, altro match molto impegnativo per i ragazzi di Birindelli.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: Al Tre Fontane di Roma si affrontano una Roma in grande forma e che può pensare di insidiare il primo posto dell’Inter, e dall’altra parte un Empoli in buona forma che è riuscita a consolidare una striscia di risultati utili consecutivi.

1′: Subito pericolosa la Roma con Marazzotti ma fermato dall’arbitro per posizione di fuorigioco

6′: La Roma sembra essere più convinta e più in forma in questo inizio di gara

7′: Ottimo recupero palla di Corona che prova a lanciarsi in campo aperto, chiuso in angolo

9′: Primo squillo del match per l’Empoli con El Biache che scambia sulla sinistra e poi serve Corona al centro ma il suo tiro viene deviato in angolo dal difensore

13′: Bellissima azione ancora sulla sinistra con El Biache che viene lanciato nello spazio da Corona, il suo cross viene respinto in angolo

16′: Roma che prova a fare la partita e l’Empoli che attende il momento giusto per ripartire

17′: GOL DELLA ROMA CON PISILLI. Pisilli aveva iniziato l’azione con l’apertura per Cherubini, poi trova di nuovo Pisilli che arriva col piatto al volo

22′:Pericolosa la Roma con Pisilli che pesca dietro Stassin il compagno che col sinistro al volo non inquadra la porta

24′: Provvidenziale l’uscita bassa di Vertua su Cherubini che era stato trovato da Pagano dietro la linea difensiva empolese

27′: Gioco fermo coi sanitari in campo per sincerarsi delle condizioni di Bonassi, costretto però al cambio e al suo posto entra Majdandzic

30′: Chiusura in extremis di Tosto su una percussione centrale di Cherubini che si era auto lanciato in area avversaria

35′: Con l’ingresso di Majdandzic si è spostato El Biache sulla fascia destra precedentemente occupata da Bonassi. I pericoli principali arrivano proprio da quel lato con Cherubini e Pagano che scambiano bene al limite.

38′: Fa fatica ad uscire l’Empoli che riesce spesso a recuperare palla ma non ad eludere il successivo pressing della Roma per ripartire

40′: Rischia la difesa dell’Empoli che perde un rimpallo a centrocampo e manda la Roma in un 5 contro 4 che per fortuna non si concretizza

43′: Sempre Cherubini pericolo sulla sinistra , si accentra e calcia ma trova l’opposizione del difensore

44′: GOL DELLA ROMA CON MARAZZOTTI. Bravo il centrocampista della Roma ad avventarsi sulla ribattuta del portiere dopo il tiro dal limite di Pagano, rimane qualche dubbio sulla posizione di partenza.

45′: Concessi due minuti di recupero

47′: Termina 2-0 in favore della Roma il primo tempo. Empoli che probabilmente ricorrerà a dei cambi durante l’intervallo

SECONDO TEMPO

45′: Cambio nell’Empoli, entra Nabian ed esce Sodero, partita ampiamente sottotono da parte sua.

47′: Chiude Plaia su una ripartenza ben orchestrata da parte dell’Empoli con Corona che aveva lanciato El Biache

48′: Ottima chiusura in spaccata di Cesari su una pericolosa ripartenza giallorossa

50′: Su punizione di Bacci prova la spizzata di testa Cesari ma non inquadra la porta

51′: Ammonito Stassin per aver affondato il tackle su Cherubini

54′: Azione concitata in area della Roma poi tenta la conclusione da fuori Corona ma non trova la porta

57′: Secondo giallo e quindi rosso per Stassin per aver steso (inutilmente) Pisilli.

62′: Nonostante l’inferiorità numerica ci prova lo stesso l’Empoli a rendersi pericolosa dalle parti di Marin

63′: Prova Corona a servire l’inserimento di Bacciardi ma viene anticipato dal difensore

65′: Ammonito Romano per una vistosa trattenuta su Nabian che stava ripartendo in solitaria

67′:Chiude Indragoli in angolo dopo una giocata in area di Cherubini. I difensori dell’Empoli non l’hanno mai preso questo pomeriggio

68′: Sprecata totalmente una ripartenza da Cesari che inciampa sul pallone prima di calciare la tocca con la mano. Nella Roma fuori Romano dentro Vetkal, fuori Cherubini dentro Misitano, fuori Olivera dentro Ienco. Nell’Empoli fuori Tosto dentro Pauliuc

71′: GOL DELLE ROMA CON GIULIO MISITANO. L’Attaccante sfrutta la grande palla dalla sinistra di Ienco e di testa angola bene il pallone dove Vertua non può arrivare

74′: Occasione clamorosa per l’Empoli che in ripartenza sfrutta il triangolo tra Nabian e Corona con il primo che in allungo trova l’opposizione del portiere

79′:Prova a ripartire con Nabian l’Empoli, trattenuto da D’Alessio che prende il giallo

82′:Nella Roma esce Marazzotti, autore di una grande partita oltre che di un gol, dentro Levak

84′: Nell’Empoli fuori Corona dentro Ansah e fuori Bacci dentro Stoyanov

87′:Palo clamoroso su punizione da limite colpito da Pagano, ennesimo brivido per l’Empoli che ora deve cercare di chiudersi.

88′: Ancora Pagano che entra in area con una serpentina sulla destra, calcio potente ma centrale

90′: Concessi 4 minuti di recupero

92′:GOL DELLA ROMA ANCORA CON PISILLI. Sulla sinistra Ienco salta El Biache con un tocco sotto e scarica per l’arrivo di Pisilli a rimorchio che apre il destro e batte per la seconda volta Vertua.

94′: Finisce 4-0 il match allo stadio Tre Fontane di Roma.