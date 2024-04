Riprenderà domani, lunedì, la preparazione degli azzurri. Adesso per l’Empoli un calendario con gare al sabato e quindi oggi riposo e poi una sorta di settimana standard. Settimana di lavoro che sarà propedeutica al ritorno in pianta stabile di Grassi. Si attendono miglioramenti anche per Ismajli. Quella che verrà sarà una sfida davvero delicata, a Lecce saranno in palio punti ancor più pesanti di quelli che ieri l’Empoli è riuscito a portare a casa. La gara con il Torino è una di quelle strane da raccontare, dove sono arrivati cinque gol ed un finale davvero al cardiopalma, ma dove per gran parte del match si è assistito ad un gioco (vale per entrambe) lento, prevedibile e condito da diversi errori. L’Empoli, che si portava dietro quattro partite senza gol, ma provando a tirare in porta, ha fatto una roba quasi storica. Tre gol sui tre tiri in porta effettuati nel corso del match. Un 100% incredibile, che tra l’altro arriva contro una delle difese più organizzate del campionato. La vittoria è stato sicuramente il giusto premio alla caparbietà di una squadra che adesso ha carattere da vendere, e questo va anche a supplire alcune mancanze che nel gioco ci possono essere. Due bellissimi tiri in porta dalla media distanza, ed un colossale regalo da parte di Bellanova. A parti inverse, avremmo dato un bello zero in pagella al giocatore. In sostanza la partita dell’Empoli è stata questa, con una paio di errori dietro che sono costati i due momentanei pareggi del Toro. Spesso abbiamo detto di come l’Empoli non avrebbe meritato di perdere, ieri per onestà dobbiamo dire che nel pareggio ci sarebbe stato forse il risultato più giusto. Ma, siccome ieri doveva esserci quella sana pazzia che Nicola aveva richiesta, quella c’è stata soprattutto nella pressione di Cacace al 94′, con il neozelandese che non si arrende nel vedere il pallone accompagnato fuori dall’avversario, ma va ad aggredire, prende palla e serve il rigore in movimento per Niang che la chiude. E per salvarsi servono queste caratteristiche. E’ chiaro che se dobbiamo parlare di pallone, se dobbiamo fare un’analisi seria a freddo, mettendo anche da parte le emozioni per come quella vittoria è arrivata, ci sarebbero diversi appunti da fare. Ma arrivati a questa fase della stagione, con il rush finale alle porte e con due scontri diretti che potrebbero davvero determinare il nostro futuro, quel che conta è aver messo in saccoccia tre punti incredibili. Da evidenziare la perfetta gestione dei cambi di mister Nicola, cosa che ultimamente aveva lasciato qualche perplessità. Sia per tempi, che per scelte, questi si sono rivelati davvero determinanti. Niang e Cancellieri sono gli artefici del secondo gol, Cacace ed ancora Niang del terzo. Non sappiamo quanto la cabala possa aver avuto la sua influenza, ma nella vittoria azzurra c’è da registrare la presenza dal primo minuto di Cerri. E da quando l’ex Como non partiva dal primo minuto, questa non era più arrivata. Se questa può essere la parte divertente, c’è però da dire che la presenza di Cerri in avanti è fondamentale per provare a far salire la squadra, provando a tenere meglio la palla nella trequarti avversaria. Anche questa va annoverata tra le scelte azzeccate ieri dal tecnico piemontese. La parte finale di stagione sarà sicuramente un sali-scendi, ed una caratteristiche importante (che ci sembra la squadra abbia) sarà quella dell’equilibrio. Le quattro sconfitte consecutive non hanno scalfito l’animo dei guerrieri di Monteboro, adesso ci sarà da resettare velocemente anche questa pirotecnica vittoria. Un valore aggiuntivo a questo successo potrà poi arrivare, perchè cosi comunque funziona, anche dagli altri campi. Tra poche ore conosceremo i risultati di Frosinone, Verona, Cagliari ed Udinese; tutte impegnati in sfide difficili, e se dovessero andare come speriamo, ecco che i tre punti saranno tre macigni. Complimenti alla squadra ed al mister, complimenti per come non si molla un centimetro, per come si può prendere gol ma poi ci si rimette a giocare, per come ci possa essere una fase di gioco avversa ma si colga subito l’occasione per far male, per come ogni pallone che potrebbe spegnersi sul fondo possa essere capitale vitale.

Nicola conferma in blocco la formazione di San Siro, cambiando solo Niang con Cerri. La prima grande occasione arriva dopo quattro minuti, ed è per il Torino: Sanabria si parte a spasso Walukiewicz e Bereszynsky, entra in area e sull’uscita di Caprile prova lo scavetto, che scheggia il palo. Al primo tiro in porta però è l’Empoli che trova il vantaggio. Al 6′ Cambiaghi dalla sinistra si accentra e da fuori lascia partire un bolide che Milinkovic-Savic non trattiene, siglando il primo gol del suo campionato. Il Toro prova a reagire al 16′, Zapata apparecchia in area per Sanabria, che coll’interno mette il pallone alto. Al 35′ altra occasione per i granata, passaggio arretrato di Vlasic dalla sinistra per Sanabria, che calcia a botta sicura ma centrale, bravo Caprile a bloccare in due tempi. Nei minuti di recupero del primo tempo gli azzurri tornano a rendersi pericolosi con un cross di Marin sul quale Luperto non ci arriva per un soffio. Nella ripresa entrambe le squadre entrano con lo stesso undici di partenza. Al 49′ Toro in avanti, cross di Bellanova per Zapata, ma il suo colpo di testa è debole e centrale. I granata sfiorano il gol al 52′, sugli sviluppi di un corner Tameze rimette in mezzo la palla per Zapata che colpisce di testa ma trova la risposta prodigiosa di Caprile, che sulla linea salva un gol già fatto. L’Empoli spinge maggiormente nella ripresa, e a forza di provarci, al 60′ trova il gol del pareggio. Su calcio d’angolo Zapata sovrasta Luperto, e da pochi metri di testa infila Caprile che non può far niente. L’Empoli non riesce più ad uscire dalla metà campo, mentre il Toro colleziona occasioni. Al 68′ altra occasione per gli ospiti, Rodriguez pesca Bellanova tutto solo sul secondo palo, ma il suo tiro viene respinto dal muro azzurro. Proprio nel momento peggiore, la squadra di Nicola ritrova il vantaggio. Al 74′ Niang contropiede dell’Empoli, Maleh porta palla e serve sulla sinistra Cancellieri, che controlla il pallone e col mancino scarica la sfera nell’angolino lontano dove Milinkovic non può arrivare. La gara diventa pazza nel finale. Al 90′ il Torino trova il pareggio del 2-2, ancora con Zapata che di testa sovrasta stavolta Bereszynski. L’Empoli però non si arrende, e al 93′ Cacace è bravissimo sulla linea di fondo a scippare palla a Bellanova e servire il pallone a Niang, che deve solo spingere il rete il pallone che vale il 3-2 definitivo. Calca il sipario, l’Empoli gode, il Toro piange.