Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

15a Giornata

Venerdì 22 dicembre 2023 – ore 16.30

TORINO 1 EMPOLI 1

22′ Ciammaglichella (T) – 43′ Indragoli

TORINO: 1 Abati 2 Bianay Balcot 5 Ruszel 7 Savva 17 Ciammaglichella 21 Silva 24 Azevedo 25 Dellavalle 29 Njie Alieu 72 Franzoni 99 Antolini (16′ Muntu)

A disposizione: 69 Bellocci 6 Rettore 8 Acar 10 Dell’Aquila 18 Perciun 19 Longoni 27 Gabellini 30 Dalla Vecchia 42 Keita 47 Muntu 77 Marchioro

Allenatore: Giuseppe SCURTO

. 98



EMPOLI: 1 Stubljar 7 Barsi 28 Indragoli (C) 55 Mannelli 6 Bacci 96 El Biache 80 Vallarelli 2 Gaj 20 Boli 9 Corona 87 Nabian

A disposizione: 17 Seghetti 2 Majdandzic 8 Stoyanov 10 Sodero 15 Falcusan 16 Stassin 18 Popov 24 Bacciardi 37 Kaczmarski 44 Bonassi 77 Fini



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Mattia DRIGO (Portogruaro)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Marco CROCE (Nocera Inferiore) – 2° Ass. Sig. Domenico RUSSO (Torre Annunziata)



Ammoniti: 29′ Gaj (E) – 42′ Azevedo (T) – 48′ Silva (T) – 57′ Mannelli (E)

Espulsi: Nessuno

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: Tutto pronto, si parte! Palla agli azzurri

1′: Partenza sprint del Torino. Savva si accentra dal vertice dell’area e mette in mezzo, il tiro-cross si infrange sulla traversa e torna in campo. Scampato pericolo per la difesa azzurra

5′: L’Empoli sembra aver preso le misure al Torino dopo un avvio incerto.

8′: Azevedo chiude Corona al limite dell’area con un contrasto pulito

10′: Ruszel galoppa sulla trequarti e calcia di destro dai 25 metri. Il pallone esce di poco alla sinistra di Stubljar

11′: Calcio di punizione dalla trequarti destra. Savva crossa teso in mezzo nei pressi dell’area piccola creando scompiglio nella difesa azzurra che riesce poi a liberare

Savva è l’uomo più pericolo del Torino fino ad ora. L’esterno mancino riesce sempre a creare occasioni pericolose accentrandosi dalla destra

15′: Problema muscolare per Antolini. Al suo posto entra Muntu

18′: Primo angolo della partita assegnato al Torino. Sugli sviluppi è lesta la difesa azzurra a liberare l’area

Ancora zero occasioni per l’Empoli. Gli azzurri non riescono a salire per poter impensierire i granata

20′: Azevedo calcia forte dalla trequarti, bravo Stubljar a deviare a lato un pallone insidioso all’angolino

22′: GOL Torino. Savva imbuca in area per Franzoni che sulla destra tenta prima il dribbling poi mette in mezzo per Ciammaglichella che da pochi passi spinge in rete. Vantaggio meritato per il Torino

24′: Torino vicinissimo al raddoppio! Imbucata per Njie dentro l’area che calcia di destro cercando il piazzato. Bravo Stubljar a chiudere lo specchio

25′: Ciammaglichella non trova la porta con colpo di testa di poco alto. Torino adesso padrone del campo

Gli azzurri non riescono a reagire. La manovra offensiva risulta sterile e confusa

29′: Il Torino ci prova ancora da calcio d’angolo. La conclusione di un centrocampista granata finisce di molto alta sopra la traversa

32′: Savva crossa da calcio di punizione dalla trequarti destra. Stubljar fa suo il pallone con una presa alta

32′: Primo squillo dell’Empoli. Nabian dribbla un avversario dentro l’area di rigore e calcia in porta, il suo tiro viene rimpallato e gli ritorna sul braccio. Calcio di punizione per i granata

39′: Vallarelli ci prova dai 30 metri. La palla finisce alta sopra la traversa

41′: Nabian fraseggia con El Biache, in area piccola il numero 87 non riesce a trovare lo specchio della porta e il pallone termina sul fondo

43′: GOOOOOOLLLLLLL EMPOLIII !!! IN-DRA-GO-LI !! Inserimento perfetto del capitano che sfrutta la sponda di Gaj su calcio d’angolo e mette in rete di testa da pochi passi. Pareggio meritato per un Empoli che si era fatto più pericoloso negli ultimi minuti

Concesso un minuto di recupero

46′: L’arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo

2° Tempo

45′: Si riparte con il possesso del Torino

48′: Silva calcia da dentro l’area, pallone ribattuto su cui si avventa Franzoni che si lascia andare sul contatto. L’arbitro lo ammonisce per simulazione

Ritmi lenti e squadre che non sembrano aver intenzione di accelerare

55′: Azione in contropiede del Torino. Muntu si fa tutto il campo, appoggia per Ciammaglichella che imbuca per Franzoni, bravo Stubljar a respingere in angolo il tiro del numero 72 granata

Gioco fermo per un giocatore del Torino a terra per infortunio