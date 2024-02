Abbiamo intervistato quest’oggi il centrocampista azzurro, Razvan Marin:

Partiamo dal momento, un momento incredibile, una rivoluzione davvero positiva da quando è arrivato Nicola. Come vi spiegate internamente questo cambio di passo?

” Stiamo indubbiamente vivendo un momento che per noi è molto positivo. Dobbiamo però continuare su questo trend, dobbiamo ancora impegnarci tanto perchè abbiamo ancora tanta strada davanti. Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto.“

Si, ma cosa è successo? Cosa è scattato dentro di voi in questo ultimo periodo?

” Forse si, è scattato il cosiddetto click. Sappiamo che il mister è uno che sa parlare molto bene con i giocatori, sa motivare molto bene e forse è scattato dentro qualcosa dentro di noi. Questo ci sta permettendo di fare molto bene, cosi come ora stiamo facendo.“

E’ una squadra che non molla mai. Anche a Reggio la sensazione di un un gruppo che non si è accontentato volendo andare a vincere…

“E’ cosi. Il nostro obiettivo è quello di non mollare mai durante la partita, ed anche se ci possono essere dei momenti difficile nella gara, noi vogliamo crederci fino alla fine. Mettiamo in capo tutto quello che abbiamo e mostriamo questo nostro aspetto. Siamo davvero contenti per quello che stiamo raccogliendo in questo momento, ma non dobbiamo assolutamente accontentarci. Mi ripeto, ancora non abbiamo fatto niente“.

Di belle partite ne hai fatte tante, forse però quella di sabato scorso è la migliore in maglia azzurra?

” Io provo sempre a dare tutto, in ogni occasione in cui vengo chiamato in causa. Il mio compito è sempre quello di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Quella di sabato scorso è stata sicuramente una buona partita, la migliore di quest’anno. Sono arrivati due assist che e questo mi fa piacere. So che posso far bene ma soprattutto so che devo far sempre meglio per aiutare i miei compagni“

Ti piace la posizione in cui ti sta collocando Nicola?

” Gioco play, è una posizione che mi piace e che ho ricoperto anche lo scorso anno all’inizio. E’ una posizione in cui mi sento bene, sono a disposizione del mister e cerco di dare sempre il 100%. Cerco di lavorare al meglio durante la settimana e dove il mister crede che io possa aiutare, io mi faccio trovare presente.”

Quella di domenica prossima è un’altra gara importante. Vincendola ci potrebbe essere la sensazione di sentire la salvezza sempre più vicina…

” Contro il Cagliari è una gara importante e ci stiamo preparando al meglio. Sarà una gara non facile ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo, giocando al nostro meglio e non mollando fino alla fine. Per quanto riguarda la salvezza, si, siamo sulla strada giusta a differenza di qualche tempo fa. Dobbiamo vincere le partite, questo, e cosi sono certe che ci salveremo.”