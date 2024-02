Un nuovo cambio su una panchina di Serie A. Domenica scorsa, dopo la sconfitta con l’Empoli, il Sassuolo aveva esonerato Alessio Dionisi promuovendo in prima squadra Emiliano Bigica, allenatore della Primavera neroverde in vista della gara di ieri con il Napoli. E proprio il tracollo subito ieri sera ( sconfitta per 1-6) ha indotto la dirigenza del Sassuolo per decidere una nuova svolta. Il prescelto è Davide Ballardini, allenatore esperto e chiamato spesso nelle situazioni difficili. Attualmente è sotto contratto con la Cremonese e nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’ufficialità della risoluzione con la Cremonese e la firma con il Sassuolo. Bigica tornerà a guidare la Primavera.

Il nuovo allenatore debutterà domenica in un vero e proprio scontro salvezza, Verona-Sassuolo.