Azzurri in campo anche questa mattina per portare avanti il lavoro in vista delle delicata sfida di domenica. Contro il Cagliari, l’Empoli di Nicola giocherà per cercare di ottenere il settimo risultato utile consecutivo, eguagliando quindi Gigi Cagni ed andando a ridosso di Maurizio Sarri che detiene la miglior striscia positiva di sempre in serie A: otto gara.

La squadra lavora principalmente sul 3-4-2-1, e contro i rossoblù si dovrebbe tornare a quel sistema di gioco. Ci sono tra l’altro buone notizie per Zurkowski, che ha aumentato i giri e sembra poter essere a disposizione. Gli ultimi due allenamenti (a porte chiuse) ci diranno di più, se però il polacchino ex Spezia dovesse essere ok, potrebbe anche partire dall’inizio. A disposizione è tornato a tutti gli effetti Ebuehi, per lui si prospetta la partenza dalla panchina. Stanno leggermente meglio anche Grassi e Caputo, difficile però per loro il rientro nella prossima partita. Già da inizio settimana lavora a pieno regime Fazzini. La sensazione è che Nicola possa mandare in campo il suo undici più classico. Davanti a Caprile la linea con Ismajli (ballottaggio con Bereszynski), Walu e Luperto. In mezzo Gyasi e Marin sul fianco destro, Maleh e Cacace su quello sinistro. Cerri e Niang si giocano la maglia da prima punta, dietro sicuro Cambiaghi e poi uno tra Zuekowski e Kovalenko.

La squadra tornerà in campo domani. Come detto, seduta a porte chiuse.