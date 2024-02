Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica contro il Cagliari al Castellani.

Sono nove le gare dirette quest’anno, in serie A, dal fischietto romagnolo, che ritrova gli azzurri dopo averli diretti nel successo interno con la Salernitana. In totale sono otto le direzioni di Rapuano con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Soltanto due i precedenti con il Cagliari che, con questo arbitro in campo, una volta ha vinto, una ha perso. La Salernitana, con sedici, è la squadra più arbitrata da Rapuano. L’ultima gara diretta è stata Juventus-Frosinone 3-2. Al VAR ci sarà Mazzoleni di Bergamo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LAZIO – MILAN Venerdì 01/03 h.20.45

DI BELLO

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

UDINESE – SALERNITANA Sabato 02/03 h.15.00

MANGANIELLO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

MONZA – ROMA Sabato 02/03 h.18.00

PICCININI

VECCHI – MOKHTAR

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ABISSO

TORINO – FIORENTINA Sabato 02/03 h.20.45

MARCHETTI

DEI GIUDICI – BARONE

IV: MARINELLI

VAR: SOZZA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – SASSUOLO h. 12.30

MARESCA

TOLFO – PERROTTI

IV: FOURNEAU

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – CAGLIARI h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – COLAROSSI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

FROSINONE – LECCE h. 15.00

GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO

ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

PRETI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: SERRA

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA

INTER – GENOA Lunedì 04/03 h. 20.45

AYROLDI

DEL GIOVANE – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI