L’attaccante azzurro M’Baye Niang ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni a Sportmediaset.

“Sono molto contento di esser qui. Ho trovato una squadra molto bella, che crede nel lavoro che facciamo così come il mister che ci stimola in settimana per arrivare pronti la domenica. Non credo che Nicola abbia dei segreti per condurre le sue squadre alla salvezza, semplicemente ci ricorda delle qualità che abbiamo per riuscire così a fare punti.

Non so se Empoli sarà l’ultima tappa della mia carriera, ma ho 29 anni, ho giocato in competizioni come Champions League, Europa League, Mondiali e Coppa d’Africa e credo che questi siano i sogni che avrei voluto realizzare. Io penso a portare a casa la salvezza e poi valuteremo il proseguo e se, continuerò a segnare così fino a fine campionato, chiuderò con un bel bottino di gol”

Sui 3 rigori realizzati

“Non faccio allenamenti particolari, però ogni settimana mi preparo una o due volte sul tiro. Ho imparato che se si rimane freddi davanti alla porta, i rigori si segnano